5 июня — всемирный день охраны окружающей среды

Наступило лето. Хочется выбраться на природу — отдохнуть, расслабиться. Но такая «любовь» к природе может стать эгоистичной и разрушительной. Наш «отдых на природе», наш интерес к ней зачастую приносит этой самой природе заметный ущерб. И это неудивительно. Издревле между человеком и природой идёт конфликт. «Проклята земля за тебя», — сказал Господь первому грешнику (Бытие 3:17). Совсем не вредить — не получится, но уменьшить свой вред в наших силах. Рассмотрим некоторые важные принципы.

Не порти деревья

Одна из заповедей Пятикнижия гласит: «Если долгое время будешь держать в осаде [какой-нибудь] город, … то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей» (Второзаконие 20:19). Так было сказано израильтянам, идущим в Ханаан. Как и в других «природоохранных» заповедях, здесь прослеживается идея: «Пользуйся, но не разоряй!» В наших мирных путешествиях соблюдать этот принцип тем более важно. После любого палаточного лагеря след остаётся надолго. Поэтому стоит подумать, как сделать лагерь, насколько возможно, щадящим.

Понятно, что рубить живое дерево на дрова не только противозаконно, но и непрактично (горит плохо). Сбор же валежника для леса полезен. Но, к сожалению, сухая древесина пригодна не во всём. Иногда приходится поднимать топор на зеленеющие стволы и ветви. Прежде, чем рубить и пилить, важно знать следующее. Молодые деревца диаметром ствола не больше 8 см считаются порослью, но если ствол толще — это уже дерево, защищённое законом, и его самовольная рубка — правонарушение. И это не обсуждается! Если же нужен нетолстый, но крепкий ствол, и сушнина не подходит, не надо рубить первое попавшееся деревце. Лучше заглянуть в чащу и поискать наименее перспективное — либо наклонённое, либо с отмирающей кроной, либо зажатое другими, более сильными деревьями. Тогда вреда лесу будет меньше. А вообще, полезно задуматься: нельзя ли без этой палки обойтись?

Погубить дерево может и нож. Содранная кора, как рана для человека, — ворота инфекции. Споры грибов легко проникают в надписи, оставленные ножами бессовестных туристов. А ослабленное грибками дерево быстро заселяют вредители. Вбивать в стволы гвозди тоже нежелательно. Лучше постараться заменить их верёвкой или проволокой, которые, сворачивая бивак, необходимо снять.

Если много людей бегает, ходит, топчется на одном пятачке, почва уплотняется, а лесные растения к тому непривычны. Поэтому для подвижных игр лучше выбирать луга и большие поляны: восстановятся они быстрее.

О чистоте и не только

Другая природоохранная заповедь звучит откровенно: «Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить; кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею [яму], и опять зарой [ею] испражнение твоё» (Второзаконие 23:12, 13). Возможно, эти наставления кажутся смешными, но гуляя в каком-нибудь лесопарке, начинаешь понимать их актуальность. Интересно и обоснование: «Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, … а [посему] стан твой должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя» (Второзаконие 23:14).

Вот что значит «ходить перед Богом». Верный израильтянин сознавал, что Господь видит всё, Господь видит всех и Господь видит каждого. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? … Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли — Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе» (Псалом 138:7, 2, 3), — обращался к Богу Давид. Чтобы сохранять нравственную чистоту, важно сознавать присутствие Бога. Чешский педагог Ян Коменский писал: «Юноша, где бы ты ни был, помни о том, что ты находишься в присутствии Бога и ангелов, а может быть — и людей».

Одна из главных бед современности в том, что многие не верят, что Бог рядом. Возможно, в древности это понимали чётче. Вот почему у израильского воина, наряду с мечом и копьём, была лопатка для зарывания нечистот. В XXI веке, когда отходов значительно больше, хорошо бы, отправляясь в поход, не забывать подобный инструмент (лопатку, пакеты для мусора и пр.). А устраиваясь на привал, стоит подумать, что останется после того, как мы уйдём!

Лесные пожары

«Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает!» — говорится в послании Иакова 3:5, а дальше идёт речь о языке. Никто не спорит — следить за своим языком сложно, но необходимо. Однако, летом в пору пикников и походов, уместно подумать и о буквальном огне. Для людей это время «отдыха на природе», а для самой природы — пожароопасный период.

Известно, что большинство лесных пожаров происходит по вине людей. Скажем, захотел погреться, обсушиться, попить чаю, развёл костёр, а уходя, недогасил. Без присмотра огонь из друга превращается в неуправляемого врага.

Бывают и пожары, устроенные «с благими целями», когда люди специально поджигают прошлогоднюю траву, не задумываясь, что огонь не только обращает в золу мёртвое, но и убивает живое. Часто такие «поджигатели» переоценивают свои возможности, а когда огонь разгорается, совладать со стихией не могут.

Даже небольшой низовой пожар оставляет по себе долгую память. Хотя трава вырастает быстро, но это уже другая трава, и место пожара (а тем более — кострище) будет заметно многие годы и десятилетия. Лесник, видя заросли иван-чая и крапивы, скажет: «Наверное, здесь горело» и, скорее всего, будет прав.

Ещё дольше держатся следы крупных пожаров, захватывающих как траву, так и деревья. Восстановится лес не скоро. На месте сгоревшего ельника вырастут не ели, а светолюбивые берёзы. И лишь много лет спустя под тенью берёзок начнут пробиваться ёлочки. Пройдёт много десятилетий, и берёзы сменятся елями. Но всё равно ещё долго будут заметны следы. Такие леса называют горельниками. В почве попадаются угольки, а растительность в таких лесах заметно отличается от естественной.

Поэтому не стоит разводить костёр без острой необходимости. А если без костра нельзя, надо найти безопасное (желательно, сырое) место и, прежде чем разжигать огонь, убрать траву, мох, опавшую листву и хвою, а также снять дёрн. И прежде, чем уходить, следует полностью погасить угли и вернуть дёрн на прежнее место.

Ну а если пожар случился, не проходите мимо, постарайтесь погасить или вызывайте пожарных (например, с мобильного телефона — 112).

Хочется надеяться, что соблюдая простые правила, мы будем добрыми и культурными гостями в мире природы. Ведь наше пользование этим миром не безраздельно. «Господня — земля и что наполняет её» (Псалом 23:1).

Сергей Хрибар

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (242) июнь 2017 г.