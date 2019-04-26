Вышел перевод Нового Завета на лезгинский язык

Новое академическое издание Института перевода Библии (ИПБ) под грифом Института языкознания РАН вышло на одном из языков Дагестана.

Этим изданием ИПБ завершил многолетний труд по переводу Нового Завета на лезгинский язык. В работе по подготовке этого перевода в разные годы принимали участие талантливые лезгинские писатели и поэты, опытные богословы-библеисты, высококлассные специалисты по лезгинскому языку.

В России насчитывается более 400 тыс. лезгин, они проживают на юго-востоке Дагестана. Перевод был сделан на литературный лезгинский язык, в основу которого лёг распространённый здесь гюнейский диалект. Около 350 тыс. лезгин живут в сопредельной с Россией части Азербайджана и говорят на своём диалекте. Для того, чтобы Новый Завет могли читать и они, текст был адаптирован и оснащён примечаниями в сносках.

Ещё одной особенностью этой книги является наличие в ней фрагментов текста, переданных на лезгинском языке в поэтическом стиле. Это такие отрывки, как молитва Отче наш (Матфея 6:9–13), Песнь Марии (Луки 1:26–56), Песнь Захарии (Луки 1:68–79) и др. Они выделены в тексте поэтическим отступом и курсивом.

По материалам CNLNEWS

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.