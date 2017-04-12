Обитаемая Вселенная

12 апреля в России отмечается День космонавтики — дата, установленная в ознаменование первого полёта человека в космос. На протяжении веков человек изумлялся, размышляя над загадками Вселенной. Первым вопросом многих, вглядывающихся в ночную высь небес, был возглас надежды: «Обитаема ли Вселенная?» Учёные приходят к общеизвестному выводу: восемь планет нашей системы были и всегда будут непригодными для жизни. Однако многие исследователи убеждаются, что бескрайняя Вселенная имеет чудный замысел, который не может быть результатом космического взрыва или эволюции. В таком случае, и жизнь на земле не является продуктом естественного отбора или слепого случая. Предлагаем вам взглянуть лишь на некоторые интересные факты.

Одно из самых изумительных по красоте созвездий, доступных для наблюдения в мощный телескоп, — созвездие Орион. Случайно ли, что библейский пророк, заявляя о существовании Бога, утверждал: «Кто сотворил семизвездие и Орион, и претворяет смертную тень в ясное утро, а день делает тёмным как ночь?.. — Господь имя Ему!» (Амоса 5:8).

Солнце в диаметре почти в 400 раз больше Луны, в то время как Луна в 400 раз ближе к Земле, чем Солнце. При полных солнечных затмениях мы наблюдаем идеальное соотношение размеров этих двух светил. Они нам кажутся одинаковыми. Неужели это случайность эволюции? Или быть может, Кто-то произвёл точный расчёт?

Ещё один научный факт: расстояния от планет до Солнца подчиняются математическому закону. Перед вами таблица расчётов, на которой вы видите расстояние от каждой планеты до Солнца в астрономических единицах (одна астр. единица = расстоянию от Земли до Солнца) (см. столбец 1).

Меркурий 0,4 4 0 Венера 0,7 7 3 Земля 1 10 6 Марс 1,6 16 12 Юпитер 2,8 28 24 Сатурн 5,2 52 48 Уран 10 100 96 Нептун 19,6 196 192

Округлим эти цифры, умножив на 10 (столбец 2), чтобы у нас получились полные числа. Теперь вычтем 4 от каждого получившегося числа (столбец 3). Каким будет результат?

Получим цепочку чисел, в которой каждое последующее число удваивается! Разве это не чудо? Это снова совпадение, или быть может Кто-то в «механизм» нашей системы заложил чёткие математические меры и расстояния?

В Библейской книге Иова, которая была написана более чем за 1400 лет до н. э., говорится о сотворении Богом земли: «Он распростёр север над пустотою, повесил землю ни на чём» (Иова 26:7). Бог повесил землю ни на чём! Библия это утверждала за тысячелетия до открытия, что Земля является шаром в космической пустоте.

А как быть со следующими данными: Земля, двигаясь по гигантской орбите вокруг Солнца, проходит около 933 млн км. И при этом с абсолютно устойчивой скоростью 107800 км/ч. Наша планета совершает свой ежегодный путь, не ошибаясь даже на тысячную долю секунды за тысячи лет! Задумайтесь, может ли такая фантастическая точность, сбалансированность и устойчивость являться результатом слепого случая, хаоса или космического явления?

Если бы Земля была немного ближе к Солнцу или немного дальше от него — жизнь была бы невозможна. Если бы вес Земли всего на 0,001 % был меньше от настоящего, она сошла бы с орбиты.

Пропорции воздуха, которым мы дышим, также уникальны: 78 % азота, 21 % кислорода и 1 % других элементов. Если пропорции кислорода увеличить до 40 % — пожары вспыхивали бы постоянно. Если уменьшить до 10 % — мы не имели бы никакого представления об огне.

А сколько существует ещё таких тонких граней, где ошибись ты хотя бы на сотую долю грамма или миллиметра, и жизни не станет!

Какова же вероятность, что земля и всё живое на ней появилось волей слепого случая? Многие современные учёные свидетельствуют, что такая вероятность настолько ничтожна, что практически равна нулю.

Один человек, взвесив все доказательства «за» и «против» веры в теорию случайностей, сказал: «Посадите обезьяну за компьютер. Если через месяц она выдаст увлекательный роман, тогда я поверю, что и жизнь может появиться сама собой».

Бог существует

Как это неразумно, когда, поднявшись в космос и не обнаружив там никого, люди заявили: Бога на небесах нет! Ведь задолго до этого события в Библии уже говорилось: «Не превыше ли небес Бог? посмотри вверх на звёзды, как они высоко!» (Иова 22:12).

Бог превыше небес. Он там, где звёзды! Но насколько высоко звёзды?

Ближайшая к нам звезда — Проксима Центавра. Расстояние до неё свыше четырёх световых лет. Скорость света 300 тыс. км/с. Если бы это представлялось возможным, космический корабль летел бы до неё 120000 лет!

Но чтобы можно было реальнее оценить масштабы Вселенной, представьте следующее. Если сократить размеры солнечной системы в миллионы раз и представить Солнце размером с теннисный мяч, то Земля величиной с песчинку расположится от него на расстоянии 7,5 м.

А орбита Плутона, самой далёкой планеты нашей системы, будет находиться в 300 м от Солнца. До самой же ближайшей звезды нашей галактики расстояние составило бы 2000 км! Задумайтесь, какая сила может удерживать планеты на таком великом расстоянии от Солнца, что траектория их движения не изменяется тысячелетиями? Только ли силой притяжения или гравитации? Как звёзды галактик, настолько удалённые друг от друга, не теряются в космосе и не расходятся? Почему созвездия, несясь на феноменальной скорости в космическом пространстве, не сталкиваются, проходя одно через другое? Почему вся Вселенная действует как отлаженные и самые точные часы?

Учёные не знают ответов на многие вопросы. Но мы предлагаем своё объяснение этим удивительным явлениям. Существует заботливый Творец. Он сотворил Вселенную, Он и управляет ею. Через Библию Бог говорит нам: «Можешь ли ты связать узел Хима (Плеяды) и разрешить узы Кесиль (Орион)? Можешь ли выводить созвездия в своё время и вести Ас (Арктур) с её детьми? Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?» (Иова 38:31–33).

«Узел Хима» — это цепь плеяд в созвездии Тельца, которые имеют общее направление, связующее их в одну семью или гроздь. Двигаясь с огромной скоростью, эти звёзды, невзирая на то, что они разбросаны на баснословном друг от друга расстоянии, имеют какое-то непостижимое свойство держаться друг друга. Бог спрашивает нас: можете ли вы завязывать подобные космические узлы?

«Узы Кесиль» — так называемый «пояс Ориона», состоящий из двух звёзд первой величины и огромного числа более мелких звёзд. Это созвездие должно было бы плыть в беспредельном пространстве совершенно самостоятельно и независимо, но и оно также связано невидимым узлом с целым рядом плеяд.

«Ас с её детьми» — это современный Арктур — звезда первой величины в созвездии Большой Медведицы.

«Можешь ли выводить созвездия…», — эти слова были произнесены и записаны ещё в те времена, когда не было никакого понятия о телескопах и других астрономических приборах. Откуда тогда в Библии появилась эта информация?

Заботливый Создатель

Бог говорит, что Он является этим источником. Он — Творец и во всём видна Его рука: «Я создал землю и сотворил на ней человека; Я — Мои руки распростёрли небеса, и всему воинству их дал закон Я» (Исаия 45:12); «Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святой. Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счётом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает» (Исаия 40:25, 26).

С помощью существующих ныне гигантских телескопов астрономы статистическим путём определили, что количество звёзд только в известной части Вселенной приблизительно равно 10 миллионам миллиардов миллиардов (1025). Сосчитать по порядку до этого числа невозможно. А между тем, пророк Исаия свидетельствует, что каждую звезду Бог называет по имени!

Людей же на земле всего чуть больше 7 млрд. Бог знает абсолютно каждого человека на земле. Иисус заявляет: «У вас же и волосы на голове все сочтены» (Матфея 10:30). Поэтому Он знает и вас, дорогой читатель, причём настолько хорошо, словно не существует больше никого на свете: только вы и Он.

Следовательно, Бог в состоянии помочь всякому нуждающемуся в Нём. Апостол Павел заверяет: «Он и недалеко от каждого из нас» (Деяния 17:27). А помощь Божья находится от вас на расстоянии молитвы. Тем более, что Он Сам говорит: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иеремии 33:3).

Подготовил Евгений Седов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (240) апрель 2017 г.