Образование, основанное на христианских ценностях

1 июня — Международный день защиты детей

Воспитанием и обучением детей обеспокоены немало христиан, поэтому в столице Марий Эл родилась идея создания христианской школы, где бы дети могли постигать не только полезные науки, но и приобрести христианский образ мышления, развить положительные черты характера. 1 сентября 2016 года мечта стала реальностью. В г. Йошкар-Ола открылась христианская школа по принципу семейного обучения. Пока здесь всего 3 класса и 11 учеников, а также дошкольная подготовка. Наше интервью с директором филиала Альфиёй Зуфаровной Кошкиной.

— В чём вы видите разницу между христианским и светским подходом к развитию ценностей у ребёнка?

— Прежде всего, разница заключается во взгляде на происхождение ценностей и на то, как эти ценности преподаются. Детям в христианской школе рассказывают о Божьем характере. Познавая любящего и всемогущего Бога, дети проникаются к Нему любовью, хотят строить с Ним отношения. И Господь преобразует их жизнь.

— Как проходит обычный учебный день школьника в христианской школе?

— В начале каждого учебного дня все ученики школы собираются вместе, слушают поучительные библейские истории, смотрят видеоролики, размышляют об услышанном и поют. Далее следуют обычные школьные предметы. По учебному плану нашей школы, помимо общей программы, дети изучают Библию. В начальных классах — это Закон Божий и история творения. В конце дня мы подводим итоги, обсуждаем свои успехи и неудачи. Учимся общаться друг с другом. Мы поощряем учеников не только за успехи в учёбе, но и за чуткость, ответственность, честность, внимательность, учтивость и т. д.

— Прошёл первый год обучения. Какие трудности возникли?

— Первый год был для нас, учителей, сложным, ответственным, но с Божьей помощью и благодаря молитвенной и финансовой поддержке христиан мы смогли помочь детям освоить новые предметы и получить знания. Наши ученики получили хорошие результаты по контрольным и самостоятельным работам. Они участвовали в общероссийской предметной олимпиаде. Индивидуальный подход, внимание к каждому ребёнку, любовь, терпение и особенно молитвы учителей за каждого ученика дают хорошие результаты. Мы в этом убедились.

У нашей школы есть большая нужда в финансовой помощи.

В сентябре набирается ещё один класс, а для этого необходимо подготовить помещение, проведя реконструкцию здания, в котором находится школа, приобрести учебники, мебель. Во-вторых, есть необходимость арендовать спортивный зал, находящийся неподалёку.

Ну и, конечно, мы вместе с детьми молимся об отдельном здании школы с большим спортзалом и уютными классами.

Просим всех неравнодушных людей оказать нам посильную финансовую и молитвенную помощь. Будем благодарны каждому.

Беседовала Людмила Яблочкина

Реквизиты для пожертвований:

Карта Сбербанка 4276370019781042

Держатель карты — ALFIA KOSHKINA

Тел. 8-987-715-6860

Да благословит Господь руку, дающую на благое дело!

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (242) июнь 2017 г.