Обзор октябрьского номера Сокрытое Сокровище



Смотрите видеообзор октябрьского номера газеты. Читайте в свежем номере реальные истории: ✅ Обида, обернувшаяся спасением ✅ Теперь дышу свободно ✅ настоящий триллер “Сбежала”.

Читайте статьи: ✅ Преображение Господне – что это такое? ✅ Педагог от Бога ✅ Решения сегодня – причины будущих событий ✅ Нужно ли страдать, чтобы спастись? ✅ Могут ли умершие разговаривать с нами? Моли Бога о нас! ✅ Сними маску ✅ Рецепт вареников с чечевицей и тыквой ✅ Как сохранить кости прочными ✅ На 12-ой странице – библейские тексты о гадании, магии и астрологии.

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