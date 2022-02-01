Сокрытое Сокровище, обзор февральского номера

Статьи номера: «Библейское пророчество о США»; «Что такое молитва?»; «Любить врагов»; «Откуда у Каина жена?»; Детская история «Как поступил бы Иисус?». На Филиппинах бывшие повстанцы приняли крещение после прослушивания радио; Стихотворение Евгения Евтушенко «Остановись!»; Рецепты супов для взрослых и детей. Реальные истории номера: Герой истории «Я был на краю обрыва» катился по наклонной плоскости, но однажды понял, что дальше так продолжаться не может. Читайте о том, как ему удалось изменить свою жизнь; Трогательная история о добром поступке, явившемся неожиданностью для его участников; А также удивительные истории ответов на молитвы. В одном случае ответ был получен за 10 минут, а в другом отклик на Божье побуждение помог избежать беды.

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.