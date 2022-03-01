Сокрытое Сокровище, обзор мартовского номера

Статьи номера:
- Самый читаемый библейский текст в 2021 году;
- «Не судите, да не судимы будете»;
- О мыслителе, писателе Яне Амосе Коменском;
- «Хочу! Не хочу? Или о том, как управлять своими желаниями»;
- Какое влияние оказало Слово Божье на императора Александра I;
- А вы знали, что каждый наш поступок, и даже каждая мысль заносятся в небесные книги?;
- «Письмо жены Иова»;
- Многие люди считают не нарушают заповедь «Не убивай». Но действительно ли это так?;
- «Обними меня покрепче»;
- Как далеко можно уехать с пустым баком? Читайте удивительные истории ответов на молитвы.
Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.