Сокрытое Сокровище, обзор мартовского номера

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Статьи номера:

  • Самый читаемый библейский текст в 2021 году;
  • «Не судите, да не судимы будете»;
  • О мыслителе, писателе Яне Амосе Коменском;
  • «Хочу! Не хочу? Или о том, как управлять своими желаниями»;
  • Какое влияние оказало Слово Божье на императора Александра I;
  • А вы знали, что каждый наш поступок, и даже каждая мысль заносятся в небесные книги?;
  • «Письмо жены Иова»;
  • Многие люди считают не нарушают заповедь «Не убивай». Но действительно ли это так?;
  • «Обними меня покрепче»;
  • Как далеко можно уехать с пустым баком? Читайте удивительные истории ответов на молитвы.

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.

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