Сокрытое Сокровище, обзор майского номера

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Статьи номера:

  • «Конец мира, предсказанный древним пророком»;
  • Трогательная история о Божьем водительстве в жизни людей «Часы пробили 13 раз»;
  • «Закон Божий на понятном языке»;
  • Что говорил Наполеон Бонапарт о Христе;
  • Размышления о простой и понятной заповеди «Не кради»;
  • Рецепты блюд со щавелём;
  • Детская страничка – рассказ о том, как Иисус любит детей;
  • Кого бы вы назвали человеком достойным?;
  • О чём и как поговорить с взрослеющим ребёнком.

Реальные истории номера:

  • В рубрике «Мой путь» – рассказ мужчины, обратившегося к Богу во время гражданской войны в Югославии. История о том, как Екатерина бросила курить (программа «Дышите свободно»). https://news-life.by/smoking-stop.html

На 12-ой странице вы найдёте Божьи обещания о защите в трудные времена.

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Газета «Сокрытое Сокровище» май 2022 г.

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