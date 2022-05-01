Сокрытое Сокровище, обзор майского номера

Статьи номера:
- «Конец мира, предсказанный древним пророком»;
- Трогательная история о Божьем водительстве в жизни людей «Часы пробили 13 раз»;
- «Закон Божий на понятном языке»;
- Что говорил Наполеон Бонапарт о Христе;
- Размышления о простой и понятной заповеди «Не кради»;
- Рецепты блюд со щавелём;
- Детская страничка – рассказ о том, как Иисус любит детей;
- Кого бы вы назвали человеком достойным?;
- О чём и как поговорить с взрослеющим ребёнком.
Реальные истории номера:
- В рубрике «Мой путь» – рассказ мужчины, обратившегося к Богу во время гражданской войны в Югославии. История о том, как Екатерина бросила курить (программа «Дышите свободно»). https://news-life.by/smoking-stop.html
На 12-ой странице вы найдёте Божьи обещания о защите в трудные времена.
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Газета «Сокрытое Сокровище» май 2022 г.