Сокрытое Сокровище, обзор июньского номера

Статьи номера:

Почему Бог не остановит насилие;

Как власть имеющий;

Побег из большого города;

Предсказания Библии о наших днях;

О проблеме детского воровства.

Истории: Елены, которая твёрдо решила не прерывать беременность вопреки медицинским показаниям, молясь всей семьей и история Романа о его непростом жизненном пути и освобождении от зависимостей.

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Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.