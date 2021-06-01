Сокрытое Сокровище, обзор июньского номера

Статьи номера:
- Почему Бог не остановит насилие;
- Как власть имеющий;
- Побег из большого города;
- Предсказания Библии о наших днях;
- О проблеме детского воровства.
Истории: Елены, которая твёрдо решила не прерывать беременность вопреки медицинским показаниям, молясь всей семьей и история Романа о его непростом жизненном пути и освобождении от зависимостей.
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Обзор июньского номера: https://youtu.be/W3e0oybQlrE
Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.