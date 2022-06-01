Сокрытое Сокровище, обзор июньского номера

Статьи номера:
- Нет пророка в своём отечестве;
- Куда смотрит Бог?;
- Как папа римский изменил Десять заповедей;
- Расскажите детям о главном;
- Успешный человек – здоровый человек;
- на детской страничке – детские молитвы на разные случаи жизни.
- На 12-ой странице вы найдёте Божьи обещания о детях.
Реальные истории:
- «Сорок вместо пяти». Именно столько прожил Владислав вместо обещанных врачами пяти лет.
- Своей историей делится Екатерина: Бросив курить, теперь сама помогает людям освободиться от этой зависимости, принимая участие в проведении программы «Дышите свободно».
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Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.