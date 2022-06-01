Сокрытое Сокровище, обзор июньского номера

3

Статьи номера:

  • Нет пророка в своём отечестве;
  • Куда смотрит Бог?;
  • Как папа римский изменил Десять заповедей;
  • Расскажите детям о главном;
  • Успешный человек – здоровый человек;
  • на детской страничке – детские молитвы на разные случаи жизни.
  • На 12-ой странице вы найдёте Божьи обещания о детях.

Реальные истории:

  • «Сорок вместо пяти». Именно столько прожил Владислав вместо обещанных врачами пяти лет.
  • Своей историей делится Екатерина: Бросив курить, теперь сама помогает людям освободиться от этой зависимости, принимая участие в проведении программы «Дышите свободно».

На газету «Сокрытое Сокровище» можно оформить подписку на Почте России, подписной индекс П4059. Если материалы этого номера заинтересовали вас, заказывайте газету, делитесь этим роликом с друзьями.

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.

Поделиться