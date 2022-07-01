Сокрытое Сокровище, обзор июльского номера

Статьи номера:
- Приглашение для тех, кому тяжело;
- Чем Второе пришествие отличается от китайской Пасхи;
- Фейками грешите?
- Интервью с ректором Заокского адвентистского университета;
- Хождение по воде (о картине Айвазовского);
- Солнце против депрессии.
- На 12-ой странице вы найдёте Божьи слова о любви и верности.
- Тема главного анонса «Признавайтесь в любви».
Также вы узнаете:
- Как подготовиться к небесному суду;
- способы консервации без уксуса.
- История исцеления от псориаза во время молитвы.
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Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.