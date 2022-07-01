Сокрытое Сокровище, обзор июльского номера

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Статьи номера:

  • Приглашение для тех, кому тяжело;
  • Чем Второе пришествие отличается от китайской Пасхи;
  • Фейками грешите?
  • Интервью с ректором Заокского адвентистского университета;
  • Хождение по воде (о картине Айвазовского);
  • Солнце против депрессии.
  • На 12-ой странице вы найдёте Божьи слова о любви и верности.
  • Тема главного анонса «Признавайтесь в любви».

Также вы узнаете:

  • Как подготовиться к небесному суду;
  • способы консервации без уксуса.
  • История исцеления от псориаза во время молитвы.

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Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.

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