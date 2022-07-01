Сокрытое Сокровище, обзор июльского номера

Статьи номера:

Приглашение для тех, кому тяжело;

Чем Второе пришествие отличается от китайской Пасхи;

Фейками грешите?

Интервью с ректором Заокского адвентистского университета;

Хождение по воде (о картине Айвазовского);

Солнце против депрессии.

На 12-ой странице вы найдёте Божьи слова о любви и верности.

Тема главного анонса «Признавайтесь в любви».

Также вы узнаете:

Как подготовиться к небесному суду;

способы консервации без уксуса.

История исцеления от псориаза во время молитвы.

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Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.