Сокрытое Сокровище, обзор сентябрьского номера

Горячие сентябрьские статьи:
✅ В школу можно не ходить
✅ Хоть кол на голове теши (о мотивации детей к учёбе).
Статьи номера:
✅ Кто сильнее: Бог или дьявол?
✅ А как же мои планы?
✅ Любовь — это действие или чувство?
✅ Умереть дважды?
✅ Духовная поэзия
✅ Библейские обетования.
Живые истории:
✅ Мама, он так изменился!
✅ Надя, которую любит Бог.
Тема главного анонса «Берегите друг друга».
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Газета «Сокрытое Сокровище»