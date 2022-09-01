Сокрытое Сокровище, обзор сентябрьского номера

Горячие сентябрьские статьи:

✅ В школу можно не ходить

✅ Хоть кол на голове теши (о мотивации детей к учёбе).

Статьи номера:

✅ Кто сильнее: Бог или дьявол?

✅ А как же мои планы?

✅ Любовь — это действие или чувство?

✅ Умереть дважды?

✅ Духовная поэзия

✅ Библейские обетования.

Живые истории:

✅ Мама, он так изменился!

✅ Надя, которую любит Бог.

Тема главного анонса «Берегите друг друга».

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Газета «Сокрытое Сокровище»