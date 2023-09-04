Обзор сентябрьского номера Сокрытое Сокровище

Читайте в свежем номере: ✅ Бог избытка ✅ Пожалей себя ✅ Читательница рассказывает о своём пути к Богу ✅ Кому поклониться? ✅ Бог, заботящийся о тебе ✅ Трезвость – норма, а не странность ✅ Как воспитать ответственность и не сломать ребёнка ✅ Как победить метаболический синдром ✅ На 12-ой странице – библейское наставление детям ✅ реклама журнала «Чудесные странички» с темой номера «Волонтёры».

На газету «Сокрытое Сокровище» можно оформить подписку на Почте России, подписной индекс П4059 https://bit.ly/sspodpiska