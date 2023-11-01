Обзор ноябрьского номера Сокрытое Сокровище

Смотрите видеообзор ноябрьского номера газеты “Сокрытое Сокровище”

Читайте в свежем номере реальные истории: ✅ Как досадная задержка привела к спасению человека ✅ История Анжелики о её пути к Богу.

Читайте статьи: ✅ Помоги моему неверию ✅ От Бога к Богу или от зверя к зверю? ✅ Динозавры против теории эволюции ✅ О Втором пришествии Христа ✅ История для детей ✅ Третья заповедь: великая сила имени ✅ Золотые люди ✅ Не упусти время для детей ✅ «Слоны и вегетарианцы – что общего?

✅ На 12-ой странице – библейские тексты об отношении к людям #обзоргазет

На газету «Сокрытое Сокровище» можно оформить подписку на Почте России, подписной индекс П4059 https://bit.ly/sspodpiska