Сокрытое Сокровище, обзор декабрьского номера

Дорогие друзья, представляем вам видеообзор декабрьского номера газеты «Сокрытое Сокровище»

Статьи номера: Стать солью и светом, или Как ты влияешь на других; Заповедь в период пандемии; Сейчас все киоски пестрят календарями с символом наступающего года. Редакция подготовила статью «Правят ли нами звёзды?»; Не многие знают, что у Николая Некрасова есть глубокая религиозная лирика, мы предлагаем вашему вниманию стихотворение «Утренняя молитва»; «Женщина по имени Вавилон» – разберём образ женщины, сидящей на звере багряном, из книги Откровение; Как Адам смог назвать всех животных за один день; Рецепт торта «Наполеон» с минимумом сахара и только растительными ингредиентами.

Реальные истории номера: Женщина, которую Бог освободил от алкоголизма, когда она в отчаянии обратилась к Нему; Рассказ Галины – Скоропостижная смерть матери, плохой сон родственника, связанные с этим страхи и тревоги, долгие духовные искания, вопль души к Богу, страстное желание разобраться во всём, прочитать Библию. Если материалы этого номера заинтересовали вас, заказывайте газету, делитесь этим роликом с друзьями.

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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.