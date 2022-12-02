Обзор ноябрьского номера Сокрытое Сокровище

Читайте: ✅ Две истории об удивительных ответах на молитвы ✅ История девушки, которая мечтала о мести, но выбрала прощение ✅ История Я повёз его на убийство человека. Статьи номера: ✅ Первые евангелисты ✅ Почему я люблю субботу ✅ Надежда для скованных страхом ✅ Имя, которое нужно носить достойно ✅ Слишком много совпадений ✅ Начать ли день с кофе? ✅ Детская страничка – рассказ Бантики ✅ Рецепт печенья ✅ На 12-ой странице — библейские тексты, в которых Бог говорит: Не бойся.

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