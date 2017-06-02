22 марта в Москве на площадке Президент-Отеля прошло торжественное мероприятие, посвящённое 500-летию Реформации Мартина Лютера, «Официальное открытие года Реформации в России».

Мероприятие было организовано Евангелическо-Лютеранской Церковью России в рамках реализации гранта государственной поддержки фонда Президента РФ. Открытие года Реформации в России дало старт многочисленным мероприятиям, которые будут проведены российскими протестантами разных деноминаций к 500-летнему юбилею Реформации Мартина Лютера и завершатся в день 500-летия Реформации 31 октября в здании Дома Пашкова Российской государственной библиотеки.

С этой целью крупнейшие религиозные организации протестантских церквей России создали Комитет по подготовке празднования Реформации. Комитет, состоящий из представителей адвентистов, баптистов, пятидесятников и лютеран возглавил руководитель Евангелическо-Лютеранской Церкви архиепископ Дитрих Брауэр. В работе комитета также принимают участие представители Русской Православной и Римско-Католической церквей, специалисты Правительства Москвы и Администрации Президента РФ.

На торжественном открытии года Реформации в России выступили высокие зарубежные и российские гости. В своих выступлениях гости отметили большой вклад протестантов в историю, культуру, искусство, архитектуру и экономику России, начиная с середины XVI столетия и до нашего времени. Сегодня протестанты разных деноминаций России осуществляют большую социальную работу в таких актуальных сферах, как профилактика и реабилитация алко- и наркозависимых, оказание помощи малоимущим, укрепление семьи, решение проблем сиротства, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Российских протестантов по праву можно считать традиционной для страны конфессией.

В своих выступлениях представители протестантских церквей отметили особую роль Реформации Мартина Лютера в возвращении к духовным ценностям Священного Писания и развитию важнейшего учения Библии о спасении по вере в Иисуса Христа. Они также подчеркнули важные вехи истории протестантизма в России и призвали к развитию социального служения и межконфессиональному, государственно-конфессиональному диалогу для достижения мира и согласия в российском обществе. Протестанты России надеются, что 31 октября станет праздником Реформации в российском конфессиональном календаре.

Олег Гончаров, заместитель председателя

Евро-Азиатского Дивизиона Церкви Христиан-Адвентистов

Седьмого Дня по внешним связям

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (242) июнь 2017 г.