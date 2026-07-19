Опасная «справедливость»

Считаете ли вы себя борцом за справедливость? А если случится ошибиться, какое отношение к себе предпочтёте — милостивое или справедливое?

ГУМАНИЗМ, МИЛОСЕРДИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Гуманизм — понятие неоднозначное. Была бы моя воля, в перечне традиционных ценностей России я заменила бы его прекрасным русским словом «человеколюбие». Рука об руку с человеколюбием идёт и милосердие, а вот справедливость не всегда оказывает нам добрую услугу. Под маской справедливости любит маскироваться ненависть. Требует кто-то справедливости, а на самом деле жаждет мщения. Но справедливость должна быть милосердной и гуманной. Даже по отношению к немилосердным и негуманным. Вас возмущают эти слова?

ИСПРАВЛЕНИЕ С ЛЮБОВЬЮ

На память невольно приходят библейские строки, где Бог описывает Свой характер, в котором уживаются человеколюбие, милосердие и справедливый суд: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину, и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания…» (Библия, книга Исход 34:6, 7).

Преступление требует наказания, но речь здесь идёт не о слепой безжалостной порке, а о воздействии, призванном вразумить оступившегося. И случаи бывают разные. Кому-то достаточно мягко указать на ошибку, а других и порка не останавливает: «На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов» (Библия, книга Притчей 17:10). Иногда Богу достаточно обратиться к совести нарушителя закона, и тот признаёт вину и исправляется. Божье наказание призвано не карать, а исправлять.

Бывают тяжёлые случаи: «Увы, народ грешный, народ обременённый беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа… Во что вас бить ещё, продолжающие своё упорство? Вся голова в язвах, и всё сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места…» (Библия, книга пророка Исаии 1:4–6). Бог борется за человека до конца. Некоторым, подобно блудному сыну из притчи, нужно оказаться у свиного корыта, чтобы прийти в себя. И Бог не пожалеет «корыта» для нашего блага. Ну, если мягкие методы не работают.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ БОЖЬЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Божья справедливость милостива, ею движет человеколюбие, она действует не из мести. А ещё она не ошибается, потому что Бог «судит помышления и намерения сердечные» (Библия, Послание евреям 4:12). Здесь слово «судит» употребляется не в значении осуждения: речь идёт о том, что Бог видит истинную природу человека.

А когда мы требуем справедливости (иногда, по сути, расправы), что движет нами? Человеколюбие? Милосердие? Согласитесь, что не всегда. Только что читала историю о том, как нерадивые хозяева раскормили собаку и собирались отдать её на усыпление. Добрые люди спасли. Угадайте, какие пожелания в адрес горе-собаководов писали в комментариях любители животных? И чтоб их самих (бывших хозяев то есть) усыпили, и чтоб в аду им гореть… Сплошное человеколюбие. Только представьте, какие будут пожелания, если кто тронет этих жаждущих справедливого возмездия комментаторов или их близких!

Учитывая, что мы не способны зреть в корень и верно трактовать мотивы чужих поступков и слов, Бог предостерегает нас от нездоровой жажды «справедливости»: «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его… Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром» (Библия, Послание римлянам 12:17–21). Накормить врага? С какой радости? Это несправедливо! Но как иначе врагу этому стать лучше, как ему исправиться, если он не увидит доброго примера? Вы поступите так, как считаете справедливым, — враг только ожесточится. А поступите милостиво, можете стать свидетелем чуда. Не обязательно. Не все оценят. Но шанс нужно дать. В конце концов, если бы вы совершили ошибку, то какого отношения хотели бы к себе? А золотое правило гласит: «Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Евангелие от Матфея 7:12).

КОГО ЖДЁТ СУД БЕЗ МИЛОСТИ?

Мы ждём милосердия и человеколюбия от других и чувствительны к несправедливости в свой адрес. А милостивы ли мы сами? «Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом» (Библия, Послание Иакова 2:13).

В Библии есть история, как к Христу привели женщину, которую поймали на измене. По закону того времени её должны были забить камнями. Толпа уже сжала булыжники в руках, кровь кипела. Люди жаждали справедливости. И Христос говорит этим «праведникам» простую вещь: «Кто из вас сам ни разу не ошибался, пусть первый бросит камень». И все разошлись. Потому что идеальных нет. Вот она, простая правда: милосердие — это не дать сдачи, когда тебя толкнули. Это понять, что мы все не ангелы, и у каждого есть право на второй шанс.

У нас в голове обычно сидит простое уравнение: украл — сел в тюрьму, ударил — получи сдачи. Но жизнь сложнее. Справедливость без жалости — это холодная машина. Она превращает людей в винтики. А настоящая правда — она тёплая. Она умеет прощать.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАВЕДНЫЙ СУД

Бог даёт шанс, Он «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (Библия, 2 послание Петра 3:9). Но наступит день, когда Он скажет: «Неправедный пусть ещё делает неправду, нечистый пусть ещё сквернится; праведный да творит правду ещё, и святой да освящается ещё. Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Библия, книга Откровение 22:11, 12).

«Будет праведный суд Божий», который подведёт итог жизни каждого

(Библия, 2 послание фессалоникийцам 1:5). Не переживайте: Бог расставит все точки. Человеколюбивые и милосердные получат жизнь вечную, а те, чьё сердце пренебрегло милостью Божьей, подвергнутся справедливому наказанию.

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Люди, будьте человеколюбивы и милостивы! Жаждете справедливости? Пусть она будет такой:

«Давайте суд бедному и сироте; угнетённому и нищему оказывайте справедливость; избавляйте бедного и нищего; исторгайте [его] из руки нечестивых» (Библия, книга Псалтирь 81:3, 4).

«О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Библия, книга пророка Михея 6:8).

«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Библия, Послание филиппийцам 4:8).

Согласитесь: здесь у справедливости другой вектор. Она не карающая, а созидающая; подразумевающая внимание к своему сердцу, а не нацеленная на промахи других.

Помните: если уж вам суждено ошибаться, то лучше ошибиться в сторону милости и снисходительности, чем нетерпимости.

Дарья Савушкина



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