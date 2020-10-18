В США будут наказывать за отказ брать на работу представителей ЛГБТ

Верховный суд США постановил наказывать организации за отказ брать на работу представителей ЛГБТ. Прецедент будет иметь большие последствия для США, особенно для юридических лиц, которые трудоустраивают работников. Церкви не исключение.

Если на должность в церкви будет претендовать гей или лесбиянка, а церковь откажет в трудоустройстве из-за ориентации кандидата, то в случае, если такое лицо обратится в суд, на церковь будут наложены санкции, и церковь обяжут принять на работу такого кандидата.

Не все члены Верховного Суда согласны с такой трактовкой. Некоторые полагают, что суд превысил свои полномочия, взяв на себя роль Конгресса.

Ожидается, что теперь по всей стране будут регистрироваться тысячи исков против работодателей с обвинением в дискриминации (как на этапе приёма на работу, так и на этапе увольнения), из-за сексуальной ориентации истцов.

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.