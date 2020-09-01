Правильное питание поможет хорошо учиться

Что важно учесть в питании школьника? Может ли здоровое питание помочь решить проблемы с учёбой? Хорошая успеваемость, сосредоточенность и усидчивость или, наоборот, агрессивность в поведении во многом зависят от рациона питания школьника. Пять правил сбалансированного питания помогут школьникам справиться с умственными и физическими нагрузками.

Самое важное, что могут сделать родители для своих обучающихся детей, — это составить грамотный рацион питания, богатый витаминами и минералами, которые так необходимы юному организму.

❗Определите энергетическую ценность рациона и правильно распределите порции.

Молодой организм тратит много сил в процессе умственных и физических нагрузок. Поэтому энергетическая ценность рациона должна быть адекватной.

Как правильно распределять калорийность в течении дня? Есть хорошая поговорка: «Завтракай, как царь, обедай, как принц, а ужинай, как нищий. Часто ужин бывает обильным. Однако основная калорийность должна приходиться на завтрак и обед, а ужин необходимо делать лёгким. Ночью организм должен отдыхать. Вечернее переедание является причиной гастрита, избыточного веса, постоянной усталости, недосыпания, тяжести в желудке. Ужинать лучше за 3 – 4 часа до сна. За ужином избегайте белковых продуктов, даже содержащих растительные белки, таких как орехи, бобовые.

❗❗Разнообразьте питание.

Сбалансированное питание — это питание, в котором грамотно сочетаются все необходимые для организма ребёнка вещества. Это белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и минералы. В суточном рационе должны присутствовать разные продукты питания — зерновые, овощи, фрукты, ягоды, бобовые, орехи и семечки.

Для детей особенно важны белки и углеводы. Белки лежат в основе жизнедеятельности организма, участвуют в строительстве клеток, укрепляют иммунитет и повышают защитные силы организма. Углеводы заряжают организм бодростью, энергией и хорошим настроением.

Если ваша семья не употребляет мясо, на столе обязательно должны присутствовать разнообразные бобовые: фасоль, чечевица, горох и т. д. Избегайте консервов, полуфабрикатов. В них, как правило, в большом количестве содержатся химические добавки, соль, специи и консерванты, что способствует нервным расстройствам. Предпочитайте каши из цельнозерновых круп, макаронные изделия из муки 1 или 2 сорта.

Дети также нуждаются в жирах. Они важны для нормальной работы многих органов, а также для крепкого иммунитета, активной умственной деятельности и хорошей памяти. Заправляйте салаты нерафинированными растительными маслами — в них много полиненасыщенных жирных кислот омега-3. В кашу или салат можно добавлять одну столовую ложку перемолотого льняного семени.

❗❗❗Придерживайтесь суточной нормы потребления продуктов.

Суточная потребность — это ровно столько продукта, сколько необходимо для нормальной жизнедеятельности организма и его работы без сбоев. Мы приведём нормы для растительных продуктов.

В среднем школьник должен съедать каждый день:

✅150 – 300 г фруктов

✅275 – 350 г овощей

✅горсть орехов

✅50 г злаков (крупы)

✅100 – 150 г хлеба,

✅10 – 20 г растительного масла

Включите в суточный рацион продукты, улучшающие память.

Некоторые школьники и студенты жалуются на плохую память. Учёные рекомендуют употреблять продукты, богатые витамином Е, бета-каротином, витамином С, антиоксидантами; продукты, содержащие жирные кислоты омега-3; продукты с низким гликемическим индексом.

Витамин Е защищает нейроны головного мозга от разрушения. Им богаты пшеничные проростки, орехи, семечки, оливковое масло. Морковь, манго, апельсины, абрикосы — хорошие источники бета-каротина. Источники витамина С — киви, цитрусовые и все фрукты. Черника, ежевика, чёрная смородина и клубника богаты антиоксидантами.

Кроме того, школьникам ежедневно нужно выпивать достаточно чистой питьевой воды (из расчёта 30 мл на 1 кг массы тела), а не чая, сока или газировки. Напоминайте им пить воду на переменах, если после последнего приёма пищи прошло 1 – 2 урока.

❗❗❗❗Исключите вредные продукты.

В список продуктов, которые не следует предлагать школьнику, входят:

✅сладкие газированные напитки,

✅картофельные чипсы,

✅шоколадные батончики,

✅кофеиносодержащие напитки.

❗❗❗❗❗Учитывайте индивидуальные особенности ребёнка.

При составлении грамотного рациона необходимо обратить особое внимание на возраст, объёмы умственной и физической активности, медицинские показания. Не забывайте, что наряду с правильным сбалансированным питанием важны также полноценный отдых, умеренные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. От учёбы нужно уметь отдыхать.

Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.

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