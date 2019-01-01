Специальное поздравление от Теда Н.К. Вильсона, президента Всемирной Церкви адвентистов седьмого дня

Сердечно приветствую каждого из вас в это особенное время года, когда мир вспоминает о рождении Спасителя. Несмотря на то, что это, скорее всего, произошло не в это время, мы все еще помним это замечательное, прекрасное событие.

Хотя Библия не говорит нам точно, когда родился Иисус, она заверяет нас, что Он родился в Вифлееме, городе Давида. Пророчество предсказало это несколькими веками ранее, когда пророк Михей по вдохновению написал:

«А ты, Вифлеем-Эфрата, как ни мал ты среди других городов Иудеи, но из тебя выйдет по воле Моей Тот, Кто в Израиле править будет, — происхождение Его издревле, от вечности» (ИПБ).

Какое чудесное предсказание дано в книге пророка Михея, глава 5, стих 2.

Удивительно думать о том, что Бог, Создатель вселенной, смирил себя и стал человеком, родился как беспомощный младенец молодой матери, вырос в скромном доме, большую часть своей земной жизни проработал в мастерской плотника, а затем в течение трех с половиной лет странствовал с места на место, учил, проповедовал, исцелял и приносил надежду бесчисленному количеству людей, прежде чем был отвергнут теми, кого Он пришел спасти. Он перенес самую унизительную, мучительную смерть, какую только возможно представить, и был похоронен в чужой могиле.

Зачем? Почему Он решил сделать это? Почему Он решил прийти на Землю, эту крошечную планету, как человеческое существо, чтобы жить и умереть, зная, что Он будет «презираемым и отвергнутым, мужем скорбей и изведавшим болезни» (Исаия 53 : 3)?

Есть только один ответ — любовь. Любовь к тебе, любовь ко мне. Любовь ко всему миру. Ибо, видите, в 1 послании Иоанна 4: 8 Библия говорит нам: «Бог есть любовь».

И мы знаем, что «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», — прекрасное обещание из евангелия от Иоанна 3, стих 16.

Правда в том, что без Бога у нас нет надежды, никакого будущего. Опять же, из Писания, Римлянам 6: 23: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».

Иисус — наша единственная надежда. Он есть «путь, истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

И потому что Он знал это, потому что Он знал, что без Него мы будем потеряны навсегда, Он пришел на эту землю более 2000 лет назад, потому что Он не мог вынести вечность без нас.

Мы читаем в прекрасной книге «Желание веков», стр. 25, что «ко Христу обращались так, как этого заслуживали мы, чтобы к нам относились так, как того заслуживал Он. Он был осужден за наши грехи, к которым Он не имел никакого отношения, чтобы мы могли быть оправданы Его праведностью, к которой мы не имели никакого отношения. Он перенес смерть, которая была нашей, чтобы мы могли получить жизнь, которая была Его. «Ранами Его мы исцелились».

Слава Богу, что Он умер и воскрес, вознесся и сейчас находится по правую руку Бога, ходатайствуя за нас (Римлянам 8:34).

В это время подарков, я хочу вспомнить, и, если вы еще этого не сделали, хочу, чтобы вы тщательно об этом подумали, что вы примите Иисуса, сокрывшего Себя в подобии человечества, на 100 процентов божественного, на 100 процентов человека — мы не можем этого понять, но какое это чудо! Он отдал Себя вам и мне, как невероятный дар жизни, любви и вечной жизни!

И если вы уже приняли Иисуса своим Спасителем, не поделитесь ли вы этим даром с кем-то еще сегодня?

Как мы читаем в Писании: «Ибо для нас родилось дитя, сын нам дарован обетованный, на плечи коего владычество ляжет. И нарекут ему имя: Чудный Советник, Могучий Бог, Вечный Отец, Правитель, созидающий мир». Изумительные слова из книги пророка Исаии, глава 9, стих 6 (ИПБ).

Пусть этот мир будет с вами, не только в конце года и не только в начале года, но и в течение 2019 года, поскольку мы ожидаем в ближайшем будущем второго пришествия и скорого возвращения Иисуса.

Давайте помолимся вместе.

«Отец Небесный, мы благодарим тебя за эти чудесные напоминания в Писании о твоей любви к каждому из нас и за план, который был создан на небесах за много лет до сотворения этого мира, — что Иисус придет в виде человека, и что Он будет жить идеальной жизнью. Что Он умрет за нас. Что Он будет с нами. Что Он воскреснет снова. Что Он будет ходатайствовать за нас в Святом Святых Небесного Святилища как наш Первосвященник, и что Он вернется, чтобы взять нас домой во время Своего Второго Пришествия. Итак, Господь, мы сейчас доверяем себя Твоей заботе и просим, ​​чтобы Ты помог нам поделиться этой удивительной истиной с другими — что Иисус скоро придет! Мы славим Твое имя за это чудесное обещание. Благодарим Тебя! Мы просим об этом во имя Христа, аминь.

Видеообращение Теда Вильсона

Тед Н.К. Вильсон, президент

Генеральной конференции адвентистов седьмого дня

Источник: logosinfo.org



Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2019 г.