Позвольте детям совершать ошибки

Какие ассоциации приходят вам в голову при слове «воспитание»? У большинства моих знакомых это связано с наказанием. Ремень, угол, лишение чего-то — сплошной негатив. Родители думают, что таким образом ребёнок лучше запомнит урок. На самом же деле дети (как и взрослые) лучше всего учатся в атмосфере принятия. Это называется позитивным воспитанием.

Да, старшее поколение воспитывали по-другому. И при этом многие из нас благодарны своим родителям за такой подход, мол, хорошо, что наказывали, хоть человек из меня вышел. Но здесь есть несколько оговорок. Во-первых, надо уточнить, какой именно человек вышел. Во-вторых, наказание наказанию рознь и большое значение имеет, КАК именно ребёнка наказывают. А также следует учитывать, что сегодняшнее время — другое, и дети стали более восприимчивы.

В семье, где практикуется позитивный подход к воспитанию, считается нормальным проявление негативных эмоций, желание чего-то большего, выражение своего несогласия и даже совершение ошибок.

Сосредоточимся на последнем. Итак, в здоровой семье дети не боятся совершать ошибки. Ведь именно благодаря совершённым ошибкам ребёнок обретает жизненный опыт. Как известно, на личном опыте человек учится гораздо эффективнее, чем по рассказам, а тем более по нотациям.

Также важно позволять детям совершать собственные ошибки, потому что таким образом они учатся любить самих себя. Это не значит, что он должен целенаправленно совершать ошибку за ошибкой. Но каждый ребёнок должен быть уверен, что даже если он сделал что-то не так, это не умаляет его ценности как личности. «Да, ты был неправ, но я продолжаю хорошо относиться к тебе», — так мыслят в эмоционально здоровых семьях.

Позволение совершать ошибки помогает преодолевать препятствия в жизни. Если бабочке помочь выбраться из кокона, то её крылья не смогут достаточно окрепнуть, в результате она не сможет летать и, в конце концов, умрёт. Очень часто родители оказывают своим детям такую «медвежью услугу» на горе себе и на несчастье самим детям. Ребёнок, которого чрезмерно оберегали, чувствует себя беспомощным, когда сталкивается с жизненными проблемами.

У ребёнка с детства заложено чувство любви и привязанности к своим родителям. Но у него нет естественной способности принимать самого себя. Если ребёнка стыдят и наказывают за ошибки, у него этой способности может так никогда и не появиться, либо ему будет сложно обрести её впоследствии. А ведь эта способность, эта потребность в самопринятии — одна из базовых в личности, благодаря которой человек чувствует себя уверенно и способен любить других людей.

Кстати, о других людях. Опыт совершения собственных ошибок помогает ребёнку брать на себя ответственность за свои решения и поступки.

Родителям стоило бы помнить, что они тоже неидеальны. Это поможет им перестать требовать от детей того, чего они не могут дать, принимать их безусловно и позволить им самостоятельно развиваться. Признание своих ошибок перед собственными детьми — очень важный опыт как для одних, так и для других. Когда родители искренне просят прощения у своих детей, они не только восстанавливают отношения, но и показывают пример адекватного отношения к собственным слабостям, которое так необходимо их детям!

Михаил Волгин по мотивам книги «Дети с небес»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.