Причины и профилактика рака груди

Диагноз «рак молочной железы» (РМЖ) является наиболее распространённым среди всех случаев злокачественных новообразований у женщин. Каждый год в мире появляется более 1,5 млн новых случаев развития опухоли молочной железы. При этом более 400 тысяч заканчиваются смертельным исходом. Что необходимо знать, чтобы предотвратить риски заболеть РМЖ?

В 2013 году необычное известие всколыхнуло весь мир. Известная кинозвезда Анджелина Джоли, чтобы избежать возможного возникновения рака груди, перенесла операцию по двустороннему удалению молочных желёз, а затем и яичников.

Это решение женщина приняла из-за страха возникновения опухоли молочной железы, так как она является носителем дефектного гена BRCA1/2, который значительно повышает риск развития болезни.

К этому решению её также подтолкнула смерть матери, которая умерла от рака груди в возрасте 56 лет.

У женщин, имеющих мутированный ген, большой риск возникновения РМЖ. Но фактор наследственности не всегда играет решающую роль, и большинство научных рекомендаций по поддержанию здоровья и профилактике РМЖ не говорят об удалении молочных желёз с профилактической целью.

Факторы риска РМЖ Оценка Заболевания молочных желёз в прошлом или настоящем 5 Генетическая предрасположенность (РМЖ у родственников) 4 Последние роды или аборт старше 35 – 37 лет 3 Заболевания женской половой сферы 3 Обилие молока (гиперлактинемия) при грудном вскармливании 2,5 Поздний климакс (после 53 лет) 2,5 Нарушение функции щитовидной железы 2 Диэнцефальный синдром (нарушение работы ЦНС и гипофиза) 2 Отсутствие удовлетворения от половой жизни 2 Ранний климакс (до 45 лет) 1,5 Перенесённая желтуха, заболевания печени и желчного пузыря 1,2 Травмы молочных желёз или матки 1 Раннее (до 12 лет) или позднее (после 16 лет) начало менструаций 1

Если посчитать максимальный риск, то он составит 30,7 балла. Женщины, имеющие близкую к этой величине сумму, нуждаются в медицинском наблюдении и регулярном посещении врача-маммолога.

Эстрогены и рак молочной железы

Согласно статистическим данным, причины возникновения РМЖ отличаются у женщин разных возрастных групп. Для женщин детородного возраста играет роль наследственность, особенность протекания месячного цикла, искусственное прерывание беременности (особенно до первых родов) и действие стресса. Для женщин после наступления менопаузы основными факторами риска служат избыточный вес и нарушение жирового обмена.

Если проанализировать механизм развития опухоли, то окажется, что большинство из перечисленных выше причин приводит к повышенному образованию гормонов эстрогенов. Эстрогены — это женские половые гормоны, которые вырабатываются в основном яичниками, а с наступлением климакса эту функцию берут на себя надпочечники и жировая ткань.

Эстрогены в организме женщины необходимы для полноценного развития половых органов, строения костной ткани и других функций. Но в больших концентрациях они вызывают увеличение и кистозное перерождение эндометрия и молочных желёз, что может послужить толчком к развитию опухоли. В ткани молочной железы у женщин уже существуют потенциально раковые клетки. Они живут как бы в «дремлющем состоянии», не давая знать о себе. Постоянный избыток гормонов эстрогенов в крови стимулирует деление раковых клеток и мешает иммунитету подавлять и уничтожать их. Научные исследования показывают, что избыток эстрогенов является одной из важнейших причин развития опухоли молочной железы.

Профилактика РМЖ

1 Нормализация веса. При избыточном весе жировая ткань в большом количестве вырабатывает эстрогены.

2 Нормальная работа печени, так как разрушение эстрогенов происходит в этом органе.

3 Отказ от употребления алкоголя, так как этиловый спирт приводит к гибели печёночные клетки и стимулирует выделение женских половых гормонов.

4 Фитоэстрогены — мощное средство профилактики РМЖ. Их также применяют против рецидива РМЖ после оперативного лечения.

К фитоэстрогенам относятся вещества, находящиеся в разных частях растений — в корнях, стеблях, семенах. Их называют лигнинами и изофлавоноидами. Если естественные гормоны организма действуют слабо, они оказывают стимулирующее действие. Если гормоны вырабатываются в избытке, фитоэстрогены защищают клетку от чрезмерной стимуляции, тем самым препятствуя процессу опухолевого перерождения.

Целый ряд пищевых продуктов и трав содержит фитоэстрогены. Но наиболее изучено и доказано положительное действие фитоэстрогенов сои. Её следует включить в диету для регулярного употребления.

Женщинам, имеющим высокий риск заболевания, не следует жить в состоянии страха и тревоги. Делая всё возможное со своей стороны, доверьте свою жизнь и беспокойство Богу. «Ибо Сам сказал: “не оставлю тебя и не покину тебя”» (Евреям 13:5); «Господь — крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Псалом 26:1).

Алексей Хацинский,

врач общей практики в пансионате «Наш Дом»,

автор книги «Секреты здоровья и долголетия»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.