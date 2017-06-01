Признаки Второго пришествия Христа

Есть ряд признаков в природе, в человеческом обществе, в религиозной, нравственной и политической жизни народов, свидетельствующих о приближении Второго пришествия Христа. Библия говорит об этом достаточно точно и определённо.

Беззаботное отношение к предостережениям

«Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошёл Ной в ковчег, и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Матфея 24:37–39).

Ной проповедовал людям о надвигающемся потопе, но люди не хотели об этом слушать. Подобное происходит и в наше время. Миллионы проповедников по всей земле проповедуют о Втором пришествии Иисуса Христа. Но люди не хотят об этом слушать, и жизнь идёт своим чередом. Но в итоге произойдёт то, что произошло перед потопом: «И не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех». Все, кто не принял спасение, предлагаемое Иисусом Христом, погибнут. «Вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2 Петра 3:5–7).

Природные катаклизмы, массовая гибель людей

Иисус предсказал, что перед Его пришествием на земле будут происходить многочисленные природные катаклизмы, эпидемии и голод: «…и будут глады, моры и землетрясения по местам» (Матфея 24:7); «…и море восшумит и возмутится» (Луки 21:25).

Последнее столетие характеризуется появлением новых вирусов, вызывающих опасные, трудноизлечимые и быстро распространяющиеся заболевания. Так, например, эпидемия гриппа в начале XX века унесла жизни около 20 млн человек. Появление ВИЧ-инфекции, атипичной пневмонии и других инфекционных болезней — всё это также является знамением приближения Второго пришествия.

Происходит быстрое загрязнение основных полноводных рек мира. Такие реки, как Дунай, Рейн, и другие крупные реки Европы отравлены и превратились в сточные канавы, где гибнет всё живое. Такая же участь постигла живые организмы морей и океанов. Всё это — результат бездумной деятельности людей. На протяжении столетий человек хищнически уничтожал леса, животных, разрушал те взаимосвязи, которые поддерживали равновесие в природе. До поры до времени это казалось незаметным, и учёные тешили себя иллюзией, что богатства земли неисчерпаемы. Но нельзя безнаказанно разрушать природу. Библейский пророк предсказывает это время: «Земля опустошена вконец и совершенно разграблена», и указывает причины: «Ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. За то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней» (Исаия 24:3, 5, 6).

Умножение преступности и нарушение социальных связей

«И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Матфея 24:12). По данным статистики, сегодня темпы роста преступности в шесть раз превышают темпы роста народонаселения в четырнадцати странах Западной Европы. Любовь охладевает между людьми. Количество разводов велико, как никогда раньше. Сотни тысяч детей растут сиротами при живых родителях. В то же время этот век гордится великой наукой и многими достижениями, которые не в силах исцелить последствия беззакония.

Глобальные войны

«Восстанет народ на народ, и царство на царство» (Матфея 24:7). Войны были и в прошлые столетия, однако они не захватывали сразу всё человечество. Здесь говорится о войнах, страх перед которыми охватит всё человечество. В XX столетии разразилась первая в истории человечества мировая война. В ней участвовало около 30 стран. Затем Вторая мировая война, которая унесла 50 млн жизней. Сегодня человечество стоит на грани новой войны, в ожидании которой люди действительно будут «издыхать от страха… [бедствий], грядущих на вселенную» (Луки 21:26).

Лжепророки и лжехристы

«И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих» (Матфея 24:11). Это особая работа сатаны, направленная на то, чтобы извратить учение о Втором пришествии Христа. Время от времени появляются самозванцы в разных уголках земли, которые выдают себя за Христа и даже творят чудеса. Однако Христос предупреждал об этом: «Итак, если скажут вам: “вот, [Он] в пустыне”, — не выходите; “вот, Он в потаённых комнатах”, — не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Матфея 24:26, 27).

Проповедь Евангелия

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Матфея 24:14). Когда Христос произнёс эти слова, Его окружала маленькая группа галилейских рыбаков. Сам Он был отвергнут еврейским народом. Что могло гарантировать исполнение этих слов? Если бы это было человеческое учение, то оно, несомненно, исчезло бы с течением времени, как исчезли многие теории и учения. Но Евангелие — это Божия весть для спасения людей, и потому Библия сегодня переведена на полторы тысячи языков мира и проповедь о Христе успешно распространяется. Она будет возвещаема до тех пор, пока не охватит все народы. Каждый встанет перед выбором: быть или не быть с Христом.

Вот только некоторые из многих библейских признаков Второго пришествия Христа. Все они говорят о том, что история нашего мира близится к своему завершению. Пришествие Иисуса Христа во славе положит конец злу и разрушению. Великая борьба окончится. Наша земля, бывшая ареной битвы на протяжении многих веков, станет прославленным миром, в котором Бог осуществит Свой замысел спасения и вечной любви к Своему творению. Каждый из нас, читая сегодня Библию, слышит личное приглашение Бога: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берёт воду жизни даром» (Откровение 22:17). Откликнуться ли на этот призыв — выбор за вами.

Ростислав Волкославский

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (242) июнь 2017 г.