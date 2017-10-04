Пять самых интересных статей для учителей

5 октября – День Учителя!

Самый значимый человек в жизни любого школьника – учитель. Педагоги не только дарят знания, но и служат настоящим примером в жизни для детей. Потому день учителя – один из самых главных праздников в школьной жизни.

Спасибо вам, учителя!

Дорогие учителя! Примите наши пожелания и поздравления!

«В день, когда нам вручали дипломы об окончании школы, моя классная руководительница прочла стихи, посвященные своим ученикам. В них в шутливой форме она говорила о том, какие мы были «заводные» безобразники, непослушайки, как много беспокойства мы ей принесли, как она от нас устала. Совершенно неожиданными были последние строки о том, насколько сильно она нас полюбила, как ей трудно расставаться с нами. Теперь ей будет не хватать именно того, от чего она так уставала,– нашей безудержной энергии.

Я вдруг понял, что каждый учитель принимает своих учеников такими, какие они есть, любит их тем искренним чувством, которое раскрывает нам горизонты для самосовершенствования. Их любовь – защита на долгие годы, ее плоды появляются со временем, когда, наконец, мы в полной мере начинаем понимать то, чему они нас учили.

Я благодарен каждому учителю, который был в моей жизни, потому что частичка его души осталась в моем сердце. Я люблю вас, дорогие учителя!»

Новоселов Игорь, студент, 1 курс

Ещё пожелания в статье «Спасибо вам, учителя!»

Лучший учитель в моей жизни

Наверное, у каждого человека был учитель, который научил чему-то важному и нужному.

«Моего лучшего учителя зовут Евгений Васильевич. Мы познакомились 16 лет назад благодаря смешному стечению обстоятельств. Моя подруга привела меня к ним в семью, будучи уверенной, что он экстрасенс и может помочь мне в жизненной проблеме. Евгений Васильевич предложил решить мою проблему, но не так, как мы думали, а с помощью Божьей. Он предложил обратиться к Живому Богу в молитве с просьбой разрешить ситуацию. Мы с подругой не знали, как молиться, и Евгений Васильевич терпеливо объяснял нам принципы молитвы. Этот первый вечер запомнился всем нам — и моей подруге, и мне, и этой замечательной семье. Впоследствии этот человек стал духовным наставником для моей измученной души.

Он брал на себя самые трудные задачи, нёс самые тяжёлые вещи, вставал на защиту обиженных и слабых. Именно этот человек научил меня изучать Слово Божье так, чтобы это было интересно. Библейские истории открывались для меня с новой стороны.

Учитель — это тот, кто свои «уроки» подтверждает жизнью и принципами. Если одно с другим расходится, обучение становится невозможным и даже вредным. Поэтому каждый, кто хочет научить другого чему-то действительно стоящему, должен этим жить!»

Ольга Козуля, г. Перевоз, Нижегородская обл

Другие примеры читайте в статье «Лучший учитель в моей жизни».

Какими качествами должен обладать настоящий учитель?

Действительно, учителей и их наставления мы вспоминаем всю жизнь. Какими же качествами должен обладать настоящий учитель?

«Вспоминаю свою учительницу по химии в школе. Возможно, она была и грамотным профессионалом в своем предмете, но преподавала его без любви, как-то сухо, слишком требовательно. Многие из нас в классе не любили её предмет и боялись. Другие же преподаватели (алгебра/геометрия, география, русский язык/литература, физкультура) были вполне нормальными, человечными учителями, и мы любили их, хотя, возможно, знали мы их предметы и не идеально».

Юлия, 33 года

Другие мнения читайте в статье «Какими качествами должен обладать настоящий учитель?»

Иисус – Великий Учитель

За всю историю человечества существовало много великих учителей, имена которых известны и поныне. Но есть Один Великий Учитель, учиться у Которого не только долг каждого человека, но и великое преимущество. Это Учитель, сшедший с Небес – Иисус:

Иисус стал одним из нас

Иисус учит Своим примером

Иисус — духовный и авторитетный Учитель

Иисус — заботливый, спасающий Учитель

Иисус — великий Учитель, Который любит

Иисус — великий Учитель, Который пошёл на смерть ради спасения учеников

Подробнее – в статье «Иисус – Великий Учитель»

Любящим Бога всё содействует ко благу

Люди, которые хотят остаться верными Богу, иногда испытывают трудности в учёбе или на работе, но Господь всегда помогает решить возникающие проблемы. Удивительная история, не оставившая никого равнодушным о мальчике, который оставался верным 4 заповеди, вопреки заявлениям учителя учиться в субботу, он всё же выбрал послушание Богу.

Христиане адвентисты седьмого дня, согласно Закону Божьему, соблюдают день покоя в субботу. Порой ценой верности Божьей заповеди была потеря рабочего места.

Своего классного руководителя мы сразу же предупредили, что ребёнок по субботам посещает субботнюю школу в церкви, изучает Библию и поэтому не ходит в общеобразовательную школу. Субботние уроки он навёрстывает в воскресенье. Классная руководительница подошла с пониманием к этому, но справедливо заметила, что этот вопрос мы должны решить с директором школы.

Директор школы внимательно выслушала нас и разрешила свободное посещение в субботу на условии хорошей успеваемости ребёнка по всем предметам.

Казалось, что можно вздохнуть свободно. Но нет, всё было ещё впереди. Категорически против свободного посещения была только учительница русского языка и литературы. Все переговоры были бесполезны. Непримиримая, неумолимая и очень принципиальная. Она требовала официального разрешения с подписью и печатью директора школы, прекрасно понимая, что директор его не даёт.

Мы старались добросовестно выполнять все задания и проходить субботние темы, но когда ребёнок приходил в школу, учитель демонстративно вызывала его к доске и спрашивала:

— Ну что, выучил стихотворение?

— Да, — отвечал сын.

— Расскажи.

Он рассказывал. Выразительно и без запинок.

— Молодец, — говорила она. — Если бы рассказал его в субботу, было бы 5, а теперь садись, — 3! (ну, или 2 — по настроению).

Как развивались дальнейшие события читайте в статье «Любящим Бога всё содействует ко благу».

Учителям

Мы много видим, много знаем,

Но детских знаний нет милей.

Мы с теплотою вспоминаем

Почти родных учителей.

И лишь потом, на удивленье,

Становится понятно нам:

Какое им нужно терпенье,

Любовь к несносным шалунам.

То в классе смехом кто-то брызнет,

То подерутся малыши…

Учитель – это образ жизни.

Учитель – это труд души.

Учителя – вторые мамы.

Их труд шахтерскому под стать.

Непросто неслухам упрямым

Науки школьные подать.

Учить детей, то – подвиг славный.

Учителям хвала и честь,

Но, все же, есть Учитель главный,

Учебник главный тоже есть.

Он учит истине небесной.

Науке этой – равной нет!

Она о жизни учит честно,

Она слепым дарует свет.

Здесь смерть приходит к нам без стука,

Здесь грех повсюду, как паук.

Но есть спасения наука,

Она важнее всех наук!

Бог учит с нежностью, с терпеньем,

Не бьет указкой по рукам.

Он жизнь Свою без сожаленья

Отдал Своим ученикам!

Он людям всем желает счастья,

И нам давно пришла пора

Учиться у Христа участью,

Урокам мира и добра.

Хвала Копернику, Ньютону,

Как много дал нам Галилей.

Но Тот, Кто создал все законы –

Учитель всех учителей.

И нашим милым педагогам

Желаем просто, без затей:

Познайте к вечности дорогу,

Ведите к Истине детей!

Лидия Антонычева, г. Н. Новгород

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2017 г.