Пять самых интересных статей для учителей

5 октября – День Учителя!
Самый значимый человек в жизни любого школьника – учитель. Педагоги не только дарят знания, но и служат настоящим примером в жизни для детей. Потому день учителя – один из самых главных праздников в школьной жизни.
Спасибо вам, учителя!
Дорогие учителя! Примите наши пожелания и поздравления!
«В день, когда нам вручали дипломы об окончании школы, моя классная руководительница прочла стихи, посвященные своим ученикам. В них в шутливой форме она говорила о том, какие мы были «заводные» безобразники, непослушайки, как много беспокойства мы ей принесли, как она от нас устала. Совершенно неожиданными были последние строки о том, насколько сильно она нас полюбила, как ей трудно расставаться с нами. Теперь ей будет не хватать именно того, от чего она так уставала,– нашей безудержной энергии.
Я вдруг понял, что каждый учитель принимает своих учеников такими, какие они есть, любит их тем искренним чувством, которое раскрывает нам горизонты для самосовершенствования. Их любовь – защита на долгие годы, ее плоды появляются со временем, когда, наконец, мы в полной мере начинаем понимать то, чему они нас учили.
Я благодарен каждому учителю, который был в моей жизни, потому что частичка его души осталась в моем сердце. Я люблю вас, дорогие учителя!»
Новоселов Игорь, студент, 1 курс
Ещё пожелания в статье «Спасибо вам, учителя!»
Лучший учитель в моей жизни
Наверное, у каждого человека был учитель, который научил чему-то важному и нужному.
«Моего лучшего учителя зовут Евгений Васильевич. Мы познакомились 16 лет назад благодаря смешному стечению обстоятельств. Моя подруга привела меня к ним в семью, будучи уверенной, что он экстрасенс и может помочь мне в жизненной проблеме. Евгений Васильевич предложил решить мою проблему, но не так, как мы думали, а с помощью Божьей. Он предложил обратиться к Живому Богу в молитве с просьбой разрешить ситуацию. Мы с подругой не знали, как молиться, и Евгений Васильевич терпеливо объяснял нам принципы молитвы. Этот первый вечер запомнился всем нам — и моей подруге, и мне, и этой замечательной семье. Впоследствии этот человек стал духовным наставником для моей измученной души.
Он брал на себя самые трудные задачи, нёс самые тяжёлые вещи, вставал на защиту обиженных и слабых. Именно этот человек научил меня изучать Слово Божье так, чтобы это было интересно. Библейские истории открывались для меня с новой стороны.
Учитель — это тот, кто свои «уроки» подтверждает жизнью и принципами. Если одно с другим расходится, обучение становится невозможным и даже вредным. Поэтому каждый, кто хочет научить другого чему-то действительно стоящему, должен этим жить!»
Ольга Козуля, г. Перевоз, Нижегородская обл
Другие примеры читайте в статье «Лучший учитель в моей жизни».
Какими качествами должен обладать настоящий учитель?
Действительно, учителей и их наставления мы вспоминаем всю жизнь. Какими же качествами должен обладать настоящий учитель?
«Вспоминаю свою учительницу по химии в школе. Возможно, она была и грамотным профессионалом в своем предмете, но преподавала его без любви, как-то сухо, слишком требовательно. Многие из нас в классе не любили её предмет и боялись. Другие же преподаватели (алгебра/геометрия, география, русский язык/литература, физкультура) были вполне нормальными, человечными учителями, и мы любили их, хотя, возможно, знали мы их предметы и не идеально».
Юлия, 33 года
Другие мнения читайте в статье «Какими качествами должен обладать настоящий учитель?»
Иисус – Великий Учитель
За всю историю человечества существовало много великих учителей, имена которых известны и поныне. Но есть Один Великий Учитель, учиться у Которого не только долг каждого человека, но и великое преимущество. Это Учитель, сшедший с Небес – Иисус:
- Иисус стал одним из нас
- Иисус учит Своим примером
- Иисус — духовный и авторитетный Учитель
- Иисус — заботливый, спасающий Учитель
- Иисус — великий Учитель, Который любит
- Иисус — великий Учитель, Который пошёл на смерть ради спасения учеников
Подробнее – в статье «Иисус – Великий Учитель»
Любящим Бога всё содействует ко благу
Люди, которые хотят остаться верными Богу, иногда испытывают трудности в учёбе или на работе, но Господь всегда помогает решить возникающие проблемы. Удивительная история, не оставившая никого равнодушным о мальчике, который оставался верным 4 заповеди, вопреки заявлениям учителя учиться в субботу, он всё же выбрал послушание Богу.
Христиане адвентисты седьмого дня, согласно Закону Божьему, соблюдают день покоя в субботу. Порой ценой верности Божьей заповеди была потеря рабочего места.
Своего классного руководителя мы сразу же предупредили, что ребёнок по субботам посещает субботнюю школу в церкви, изучает Библию и поэтому не ходит в общеобразовательную школу. Субботние уроки он навёрстывает в воскресенье. Классная руководительница подошла с пониманием к этому, но справедливо заметила, что этот вопрос мы должны решить с директором школы.
Директор школы внимательно выслушала нас и разрешила свободное посещение в субботу на условии хорошей успеваемости ребёнка по всем предметам.
Казалось, что можно вздохнуть свободно. Но нет, всё было ещё впереди. Категорически против свободного посещения была только учительница русского языка и литературы. Все переговоры были бесполезны. Непримиримая, неумолимая и очень принципиальная. Она требовала официального разрешения с подписью и печатью директора школы, прекрасно понимая, что директор его не даёт.
Мы старались добросовестно выполнять все задания и проходить субботние темы, но когда ребёнок приходил в школу, учитель демонстративно вызывала его к доске и спрашивала:
— Ну что, выучил стихотворение?
— Да, — отвечал сын.
— Расскажи.
Он рассказывал. Выразительно и без запинок.
— Молодец, — говорила она. — Если бы рассказал его в субботу, было бы 5, а теперь садись, — 3! (ну, или 2 — по настроению).
Как развивались дальнейшие события читайте в статье «Любящим Бога всё содействует ко благу».
Учителям
Мы много видим, много знаем,
Но детских знаний нет милей.
Мы с теплотою вспоминаем
Почти родных учителей.
И лишь потом, на удивленье,
Становится понятно нам:
Какое им нужно терпенье,
Любовь к несносным шалунам.
То в классе смехом кто-то брызнет,
То подерутся малыши…
Учитель – это образ жизни.
Учитель – это труд души.
Учителя – вторые мамы.
Их труд шахтерскому под стать.
Непросто неслухам упрямым
Науки школьные подать.
Учить детей, то – подвиг славный.
Учителям хвала и честь,
Но, все же, есть Учитель главный,
Учебник главный тоже есть.
Он учит истине небесной.
Науке этой – равной нет!
Она о жизни учит честно,
Она слепым дарует свет.
Здесь смерть приходит к нам без стука,
Здесь грех повсюду, как паук.
Но есть спасения наука,
Она важнее всех наук!
Бог учит с нежностью, с терпеньем,
Не бьет указкой по рукам.
Он жизнь Свою без сожаленья
Отдал Своим ученикам!
Он людям всем желает счастья,
И нам давно пришла пора
Учиться у Христа участью,
Урокам мира и добра.
Хвала Копернику, Ньютону,
Как много дал нам Галилей.
Но Тот, Кто создал все законы –
Учитель всех учителей.
И нашим милым педагогам
Желаем просто, без затей:
Познайте к вечности дорогу,
Ведите к Истине детей!
Лидия Антонычева, г. Н. Новгород