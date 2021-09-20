Ранние номера журнала “Чудесные странички”

https://vk.cc/c6lOUi Специально для тех, кто хотел бы заказать детям прошлые номера журнала “Чудесные странички”, их можно приобрести в нашей редакции всего за 20 рублей. Они тематические, то есть каждый журнал посвящён какой-то определённой теме. Например, “Языки разных стран”, “Сокровища”, “Изобретения”, “Путешествия”, “Мир вокруг нас”, “В мире животных”.

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