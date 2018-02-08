ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ «ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ»!

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Для поддержки ваших детских евангельских проектов редакция журнала «ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ» объявляет скидки на все журналы!
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- Для вашего ребенка и его друзей!
- Для детского класса в церкви!
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Цена журналов за 2017 г. — 35 р. за 1 экз.
Цена журналов за предыдущие годы — 20 р. за 1 экз.
Комплект из 10 журналов (разных 2014-2017*) — 200 р.
* – в комплект могут входить не более 2 экз. журналов за 2017 год.
(Все цены указаны без почтовых расходов)
Для литературных евангелистов — рассрочка оплаты на 6 месяцев.
Также продолжается подписка на 2018 год (6 номеров с доставкой) — 660 р.
Заказывайте через Интернет-магазин: https://goo.gl/jiMN27
Тел. 8(8362) 73-82-54 * 8-927-871-46-23 * 8-960-099-22-20
E-mail: office@sokrsokr.net
Сайт журнала: http://chudostranichki.ru
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