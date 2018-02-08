ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ «ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ»!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Для поддержки ваших детских евангельских проектов редакция журнала «ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ» объявляет скидки на все журналы!

Для вашего ребенка и его друзей! Для детского класса в церкви! Для детских евангельских мероприятий!



Цена журналов за 2017 г. — 35 р. за 1 экз.

Цена журналов за предыдущие годы — 20 р. за 1 экз.

Комплект из 10 журналов (разных 2014-2017*) — 200 р.

* – в комплект могут входить не более 2 экз. журналов за 2017 год.

(Все цены указаны без почтовых расходов)

Для литературных евангелистов — рассрочка оплаты на 6 месяцев.

Также продолжается подписка на 2018 год (6 номеров с доставкой) — 660 р.

Заказывайте через Интернет-магазин: https://goo.gl/jiMN27

Тел. 8(8362) 73-82-54 * 8-927-871-46-23 * 8-960-099-22-20

E-mail: office@sokrsokr.net

Сайт журнала: http://chudostranichki.ru

Журналы за 2014 год

Журналы за 2015 год

Журналы за 2016 год

Журналы за 2017 год