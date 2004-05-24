Речь – Божий дар

Возникновение членораздельной речи для нас до сих пор остается загадкой. И хотя человеку присуще верить выдумкам, он все же стремится знать правду. Возникновение речи тесно переплетается с появлением человека и жизни на Земле. Кто-то разрешает вопрос возникновения языка, основываясь исключительно на эволюции, а значит, утверждает, что живые организмы возникли и развивались из простейших, постепенно организуясь в более сложные формы. Однако не существует достаточно веских доказательств для подтверждения этой концепции, поскольку всем известно, что экспериментальным путем получить новые формы жизни невозможно. Теория эволюции стремится доказать, что история Земли состоит из существования длительных временных периодов, которые, в свою очередь, делятся на меньшие, и, таким образом, творцом всего сущего на земле является не что иное, как его величество Время.

Вильгельм фон Гумбольдт, немецкий языковед XIX в., для которого речь была «изобретением внезапным и спонтанным», сказал такие слова: «Человек является человеком благодаря языку, но он должен был стать человеком, чтобы его придумать!».

Эти слова свидетельствуют: ни антропология, ни лингвистика не могут ответить на вопрос, когда и как возникла членораздельная речь.

Каким образом мы научились разговаривать?

На основе сравнительного анализа ДНК большого количества людей возникла и главенствует гипотеза, что люди имеют одну общую для всех прародительницу. В определенный момент времени возникло около трех тысяч известных нам языков, но никто не может возродить тот праязык, на котором люди общались в глубокой древности. Надо отметить, что первые письменные свидетельства (глиняные таблички древней Месопотамии) датируются не ранее IV в. до н.э.

Лингвисты скептически относятся к идее о том, что эволюция способна вести языковой прогресс и формировать все более усложняющиеся структурные формы речи. Наоборот, они считают, что языку первобытных людей присуща очень сложная грамматическая структура, достигшая своего высочайшего развития. Так, киммерийский язык, бывший в употреблении на территории современного Ирака в III в. до н.э., а также языки аборигенов Австралии обладали чрезвычайной грамматической сложностью и значительно превышали современные европейские языки богатством звучания. Они, например, имеют четыре формы будущего времени и девять склонений существительного.

Языковой регресс

Следовательно, факты указывают не на постоянный прогресс в развитии языка, а на его упрощение с течением времени.

Староанглийский язык, имевший чрезвычайно сложную систему склонений, почти полностью растворился в современном английском языке. Другие языки также находятся не на пути к развитию, а скорее наоборот. Например, в немецком языке наблюдается исчезновение imperfectum (форма прошедшего незавершенного времени), plusquamperfectum (форма прошедшего времени, означающая, что действие, совершившееся в прошлом, предшествовало другому действию, также совершенному в прошлом), futurum I и II (будущие времена), а также родительного падежа.

Членораздельная речь указывает на Бога

Разумная речь присуща исключительно человеку и отличает его от прочих живых существ. В Священном Писании говорится о том, как Бог встретился с первой человеческой парой: «И благословил их Бог, и сказал им Бог…» (Бытие 1:28). Творец Сам научил нас разговаривать, Он был первым и непревзойденным Учителем людей, о чем свидетельствует следующий библейский текст: «И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Бытие 2:19-20). Человек, наделенный речью, был последним Божьим творением в Едеме.

Будем же беречь и хранить нашу речь в чистоте, ибо это дар Божий!

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» май 2004 г.