Церковь в Северной Корее выросла до полумиллиона человек

Правозащитники из Voice of the Martyrs заявили, что в коммунистической Северной Корее не менее 500 тыс. человек тайно поклоняются Христу (население страны около 25 млн человек — прим. ред.).

Религиозная деятельность в Северной Корее запрещена и часто карается смертью.

Пастор Джеонг, который сейчас проживает в Южной Корее, является президентом неправительственной организации по защите прав человека в Северной Корее. Он оказывает гуманитарную помощь тем, кто сбежал от диктаторского режима, и собирает их свидетельства о нарушениях прав человека.

«В настоящее время тайная христианская деятельность ограничивается группами по два или три человека, которые читают Библию, молятся и поют христианские гимны», — рассказал пастор Джеонг.

Встречи с большей группой людей или публичная проповедь невозможна. Тех, кто попытается говорить с большим количеством людей, в лучшем случае, по словам правозащитника, отправят в политические лагеря, подобные нацистским концлагерям, либо казнят.

Пастор также подчеркнул, что, несмотря на интенсивные преследования, Церковь в Северной Корее продолжает расти.

Источник: invictory.com

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (242) июнь 2017 г.