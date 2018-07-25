Одними из самых интересных и значительных фактов, побуждающих нас задуматься о личности Иисуса Христа, являются жизнь и смерть Его первых учеников.

Двенадцать апостолов три с половиной года, изо дня в день ходили и беседовали с Ним, слышали Его ободряющие слова, обращенные к утомленным и подавленным, видели Его силу, когда Он помогал больным и страдальцам.

Однако после смерти Иисуса Христа ученики почти полностью пребывали во власти разочарования. Их Учитель был отвергнут, осужден и распят. Священники и начальники презрительно говорили: «Других спасал, а Себя Самого не может спасти! если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него» (Матфея 27:42). Солнце надежды зашло для учеников, и мрак окутал их сердца. Смерть Иисуса Христа крайне удивила апостолов и повергла их в разочарование, скорбь и уныние.

Подавленные и опечаленные, охваченные отчаянием, они собрались в верхней горнице и крепко заперли двери, опасаясь, как бы их не постигла участь Учителя.

И вдруг, через некоторое время, в учениках Иисуса Христа происходит разительная перемена, и они с необычайной силой, ясностью и уверенностью начинают провозглашать то, что Бог воскресил Своего Сына, расторгнув узы смерти, и что только через раскаяние в грехах и веру в Него люди могут получить спасение. Это учение они проповедовали единогласно, повсеместно, несмотря на всё противодействие и перед лицом самых отталкивающих заблуждений, которые можно представить человеку. Распространяя эту новую веру, они могли рассчитывать только на презрение, противодействие, оскорбления, жестокие преследования, побои, тюрьмы, пытки и казни. И все же они самоотверженно проповедовали свою веру, а страдания переносили без ропота и даже с радостью.

В первые века своего существования христианская церковь претерпевала жестокие гонения, но в ней всегда были люди, считавшие дело проповеди Евангелия дороже самой жизни. О таких написано в Библии: «Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евреям 11:36-38).

Одного из первых служителей ранней христианской Церкви Стефана побили камнями за то, что он проповедовал Иисуса Христа. Он же в момент казни просил милости у Бога для своих мучителей.

Апостол Петр закончил свое служение в Риме, где император Нерон приказал заключить его в темницу. Будучи иудеем и чужеземцем, Петр был приговорен к бичеванию и распятию. Перед лицом страшной смерти апостол почел за радость отдать за Иисуса Христа свою жизнь. Он даже считал, что для него будет слишком большой честью умереть так, как умер его Учитель. И он попросил своих палачей о последней милости: пригвоздить его ко кресту вниз головой. Его просьба была удовлетворена. Так умер великий апостол Петр.

Злоба императора возгорелась также и на апостола Павла. Выведенный из себя своей неспособностью остановить распространение христианства даже в собственном доме, он решил предать апостола смерти, как только будет найден благовидный предлог. Вскоре Павла осудили на мученическую смерть. Поскольку римских граждан нельзя было подвергать пыткам, его должны были обезглавить. Обеспокоенные сильным влиянием Павла, палачи лишь немногим разрешили присутствовать на месте казни. Они боялись, что, видя мужественную кончину апостола, многие могут обратиться в христианство.

За свое длительное служение Павел ни разу не поколебался в своей верности Иисусу Христу. Где бы он ни находился: перед разгневанными иудеями или перед римскими властями, перед разъяренной чернью в Листре или рядом с закоренелыми преступниками в Македонской тюрьме, разговаривая с корабельщиками, охваченными паникой, на потерпевшем крушение судне или в одиночку отстаивая свою невиновность перед Нероном – он никогда не стыдился дела, которому служил.

По мере того, как ученики Иисуса Христа один за другим погибали от рук палачей, оставшиеся в живых вкладывали в свои труды еще больше энергии и решимости. Даже в истории войн вряд ли найдешь пример подобного героического постоянства, спокойствия, несгибаемой отваги. У них было несметное число поводов снова и снова тщательно разбираться в основаниях своей веры и в свидетельствах великих событий и истин, на которых она покоилась. Поводы эти представали перед ними с огромной частотой и сами по себе способны были подавить все их воодушевление. И сложно представить, чтобы они продолжали так настойчиво провозглашать те истины, если бы Иисус Христос действительно не восстал из мертвых и если бы ученики не знали об этом с такой достоверностью, как о любом другом событии.

Будь их учение заведомо ложным, им пришлось бы принимать за него не только жесточайшие из земных страданий, но и всю жизнь страдать от упреков совести. К внешним мукам прибавились бы внутренние, причем без надежды на грядущий мир, без спокойствия, которое дает чистая совесть, без ожидания чести или уважения от людей, без надежды на счастье в загробной жизни, точно так же, как и в земной.

Подобное поведение учеников Иисуса Христа к тому же полностью противоречило бы обыкновенному здравому смыслу. Ведь их жизнь убедительно показывает, что они были такими же людьми, как мы, что ими двигали те же мотивы, их волновали те же надежды, угнетали те же печали, и охватывали те же самые страсти, соблазны и неуверенности, как нас самих. А их сочинения показывают, что они обладали острым умом.

Жизнь, полностью посвященная Иисусу Христу, и мученическая смерть апостолов не могут стоять отдельно от убежденности в том, что Бог – Иисус, что это Истина, от которой невозможно отказаться, и за которую можно умереть. Но умереть с уверенностью, что это не конец, умереть с надеждой на продолжение жизни.

Историческая основа христианской веры, истинность свидетельств Нового Завета, жизнь и учение самого Иисуса Христа, факт и значение Его жертвенной смерти, историчность пустой гробницы, показания апостолов о воскресении – все это говорит о том, что Иисус – Истинный Божий Сын, Который пришел к человечеству во плоти для того, чтобы помочь взыскать и спасти погибающее, открыть Божью любовь, милость и терпение.

Стойкость учеников Иисуса Христа говорит о верности Божьих обетований, о Его неизменном присутствии и подкрепляющей благодати. Их жизнь свидетельствует о том, что вера может противостоять силам мира. Она позволяет полагаться на Бога в самый мрачный час, и только ее глазами можно смотреть дальше сегодняшнего и правильно оценивать непреходящую ценность вечных сокровищ.

А. Кочетов

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» июль 2005 г.