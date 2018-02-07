5 великих учёных, которые верили в Бога

8 февраля отмечается День российской науки. Многие наши соотечественники уверены, что наука и Библия — понятия взаимоисключающие, что между ними нет, и не может быть ничего общего. Но, оказывается, многие великие учёные верили в Бога! Предлагаем подборку статей об учёных-христианах.

Блез Паскаль (1623 – 1662) — французский математик, механик, физик, литератор и философ. Классик французской литературы, один из основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых образцов счётной техники, автор основного закона гидростатики.

Джон Рей (1627 – 1705) не видел никакого конфликта между его христианской верой и научной работой. Фактически он полагал, что научное исследование «было надлежащим осуществлением способностей человека и законной сферой христианского исследования».

Майкл Фарадей (1791 – 1867) — английский физик-экспериментатор и химик. Открыл электромагнитную индукцию, лежащую в основе современного промышленного производства электричества и многих его применений. Создал первую модель электродвигателя. Среди других его открытий — первый трансформатор, химическое действие тока, законы электролиза, действие магнитного поля на свет, диамагнетизм. Первым предсказал электромагнитные волны.

Джеймс Джоуль (1818 – 1889) — английский физик, внёсший значительный вклад в становление термодинамики. Обосновал на опытах закон сохранения энергии. Установил закон, определяющий тепловое действие электрического тока. Вычислил скорость движения молекул газа и установил её зависимость от температуры.

Джеймс Кларк Максвелл (1831 – 1879) — британский физик, математик и механик. Заложил основы современной классической электродинамики (уравнения Максвелла), ввёл в физику понятия тока смещения и электромагнитного поля, получил ряд следствий из своей теории (предсказание электромагнитных волн, электромагнитная природа света, давление света и другие). Один из основателей кинетической теории газов. Одним из первых ввёл в физику статистические представления, показал статистическую природу второго начала термодинамики, получил ряд важных результатов в молекулярной физике и термодинамике. Пионер количественной теории цветов; автор трёхцветного принципа цветной фотографии.

Предлагаем также высказывания известных учёных о Боге.

Совместимы ли наука и вера в Бога?

Если вы считаете, что наука была основана людьми атеистических или материалистических взглядов, то, прочитав эту подборку высказываний известных учёных, вы поймёте, что это не так. Если вы убеждены в том, что в современную эпоху учёный не может придерживаться религиозного мировоззрения, вы тоже поймёте, что это далеко не соответствует действительности. Более того, вы убедитесь, что наука как метод очень тесно сочетается с верой в Создателя у подавляющего большинства учёных.

Ученые верят Библии

Исаак Ньютон, Эммануил Кант, Галилео Галилей, Майкл Фарадей и другие о Библии.

Учёные говорят о Боге

Многие прославленные и почти неизвестные ученые через познание науки пришли к признанию Бога и к вере в Него. Это факт. Вселенная великолепно и гармонично сложена и, изучая ее, невозможно не поверить, что создана она Великим Разумом.

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.