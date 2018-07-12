«У меня никогда не было своей бабушки. А вот в церкви Христовой я её нашёл»

У меня никогда не было своей бабушки. Обе мои бабушки умерли во время войны, поэтому я всегда чувствовал себя обделённым. А вот в церкви Христовой я её нашёл.
Как я попал в церковь
Время было смутное. Шла вторая чеченская война. Моя знакомая, год назад спешно переехавшая с семьёй в г. Волжский, приехала навестить свою маму. За этот год Людмила очень изменилась. Раньше она сильно увлекалась эзотерикой, уфологией и экстрасенсорикой, а теперь стала говорить о Библии, о том, что Иисус Христос, наш Бог и Спаситель, пострадал и умер на кресте за всех людей. Меня это очень поразило, я даже подумал, что её зомбировали. Она пригласила меня на богослужение. Я с радостью согласился, так как мне было интересно увидеть, где так профессионально «промывают мозги».
Когда мы с Людмилой в субботу пришли в церковь, я решил, что буду очень внимательным и осторожным, чтобы не попасть на тот же «крючок», что и Людмила. Сначала мне показалось, что я попал на сцену театра, где изображают любящих и милых людей. Но, пообщавшись со многими после богослужения и поприсутствовав на общей трапезе, я почувствовал себя в большой, дружной и любящей семье.
Знакомство с бабушкой и её внучкой
Особенно меня растрогала маленькая девочка, которая пришла на служение со своей бабушкой. Девочка крепко держала её за руку и всем говорила, что это её бабушка. А когда молились за нужды, с верой и детской непосредственностью она просила Боженьку Иисуса Христа, вылечить её папочку, у которого была травма головы. Девочка просила, чтобы он не пил «горькую водичку», из-за которой бабушка ругает папу и при этом очень расстраивается. После проповеди я познакомился с этой замечательной бабушкой и очаровательной девочкой. Бабушку звали Раиса Ильинична, а девочку Валечка.
Жизненный путь Раисы Ильиничны
Раиса Ильинична была родом из Владикавказа, хотя корни её были из Тамбовской губернии.
Её предки были из молокан. Во время правления Екатерины II из-за «вероотступничества» их переселяли в Закавказье, где они старались жить общинами. Родители Раисы Ильиничны поселились во Владикавказе. В семье были строгие правила, особенно для молодых девушек: общение с парнями из мира не одобрялось, выйти замуж можно было только за парня из молокан.
Великая Отечественная война внесла коренные изменения в судьбу каждого члена общины. Почти все ребята призывного возраста ушли на фронт, а Раису Ильиничну мобилизовали на рытьё противотанковых рвов.
После Победы в 1945 г. она поступила в медицинский институт на факультет акушерства и гинекологии. После окончания института её направили на работу в Кировскую область. В 1954 г., находясь на отдыхе в санатории, она встретила Ивана, которого сразу полюбила. Он был человеком решительным. Бывший фронтовик, спортсмен-гимнаст, Иван сразу предложил ей руку и сердце. Она приняла его предложение. Через некоторое время он увёз её к себе на родину в г. Махачкалу. Через год у них родилась дочь Танечка, а через 10 лет сын Лёша.
В Махачкале Раиса Ильинична была очень востребована как специалист. Женщины тянулись к ней, так как она была душевным, любящим и очень грамотным человеком. К каждой пациентке Раиса Ильинична имела индивидуальный подход.
В 1992 г. к ним в поликлинику пришли молодые ребята и девчата, которые предлагали книги и пригласительные билеты на евангельскую программу. Раиса Ильинична стала посещать эту программу. Многое для неё было непонятно, но слова проповедника запали в душу. Поэтому после программы она стала посещать курсы по изучению Библии, а затем приняла крещение.
Я ощутил на себе доброту и любовь этого человека. В этом году Раисе Ильиничне исполнилось 96 лет. А та маленькая девочка Валечка, которая держала крепко за руку свою бабушку, сейчас стала мамочкой троих очаровательных детишек, которые также крепко держатся за руку своей прабабушки.
Александр Коростелёв, г. Махачкала