«У меня никогда не было своей бабушки. А вот в церкви Христовой я её нашёл»

У меня никогда не было своей бабушки. Обе мои бабушки умерли во время войны, поэтому я всегда чувствовал себя обделённым. А вот в церкви Христовой я её нашёл.

Как я попал в церковь

Время было смутное. Шла вторая чеченская война. Моя знакомая, год назад спешно переехавшая с семьёй в г. Волжский, приехала навестить свою маму. За этот год Людмила очень изменилась. Раньше она сильно увлекалась эзотерикой, уфологией и экстрасенсорикой, а теперь стала говорить о Библии, о том, что Иисус Христос, наш Бог и Спаситель, пострадал и умер на кресте за всех людей. Меня это очень поразило, я даже подумал, что её зомбировали. Она пригласила меня на богослужение. Я с радостью согласился, так как мне было интересно увидеть, где так профессионально «промывают мозги».

Когда мы с Людмилой в субботу пришли в церковь, я решил, что буду очень внимательным и осторожным, чтобы не попасть на тот же «крючок», что и Людмила. Сначала мне показалось, что я попал на сцену театра, где изображают любящих и милых людей. Но, пообщавшись со многими после богослужения и поприсутствовав на общей трапезе, я почувствовал себя в большой, дружной и любящей семье.

Знакомство с бабушкой и её внучкой

Особенно меня растрогала маленькая девочка, которая пришла на служение со своей бабушкой. Девочка крепко держала её за руку и всем говорила, что это её бабушка. А когда молились за нужды, с верой и детской непосредственностью она просила Боженьку Иисуса Христа, вылечить её папочку, у которого была травма головы. Девочка просила, чтобы он не пил «горькую водичку», из-за которой бабушка ругает папу и при этом очень расстраивается. После проповеди я познакомился с этой замечательной бабушкой и очаровательной девочкой. Бабушку звали Раиса Ильинична, а девочку Валечка.

Жизненный путь Раисы Ильиничны

Раиса Ильинична была родом из Владикавказа, хотя корни её были из Тамбовской губернии.

Её предки были из молокан. Во время правления Екатерины II из-за «вероотступничества» их переселяли в Закавказье, где они старались жить общинами. Родители Раисы Ильиничны поселились во Владикавказе. В семье были строгие правила, особенно для молодых девушек: общение с парнями из мира не одобрялось, выйти замуж можно было только за парня из молокан.

Великая Отечественная война внесла коренные изменения в судьбу каждого члена общины. Почти все ребята призывного возраста ушли на фронт, а Раису Ильиничну мобилизовали на рытьё противотанковых рвов.

После Победы в 1945 г. она поступила в медицинский институт на факультет акушерства и гинекологии. После окончания института её направили на работу в Кировскую область. В 1954 г., находясь на отдыхе в санатории, она встретила Ивана, которого сразу полюбила. Он был человеком решительным. Бывший фронтовик, спортсмен-гимнаст, Иван сразу предложил ей руку и сердце. Она приняла его предложение. Через некоторое время он увёз её к себе на родину в г. Махачкалу. Через год у них родилась дочь Танечка, а через 10 лет сын Лёша.

В Махачкале Раиса Ильинична была очень востребована как специалист. Женщины тянулись к ней, так как она была душевным, любящим и очень грамотным человеком. К каждой пациентке Раиса Ильинична имела индивидуальный подход.

В 1992 г. к ним в поликлинику пришли молодые ребята и девчата, которые предлагали книги и пригласительные билеты на евангельскую программу. Раиса Ильинична стала посещать эту программу. Многое для неё было непонятно, но слова проповедника запали в душу. Поэтому после программы она стала посещать курсы по изучению Библии, а затем приняла крещение.

Я ощутил на себе доброту и любовь этого человека. В этом году Раисе Ильиничне исполнилось 96 лет. А та маленькая девочка Валечка, которая держала крепко за руку свою бабушку, сейчас стала мамочкой троих очаровательных детишек, которые также крепко держатся за руку своей прабабушки.

Александр Коростелёв, г. Махачкала

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.