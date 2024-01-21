21 января — Международный день объятий. Почему полезно обниматься? И кому нужно тяжёлое одеяло и большая кружка горячего чая?

Мы всё куда-то торопимся и порой забываем, как важно улучить момент, чтобы согреть близких добрым словом и объятием. Дежурный чмок не считается. Объятие длительностью не менее 20 секунд — вот что нужно человеку.

Миллионы людей в мире, осознавая это или нет, живут с постоянным тактильным голодом. Нормой считается 8 объятий в день. В некоторых семьях, где взрослые понимают, как важны для человека объятия, есть даже особенные «обнимательные» традиции. Например, если кто-то кричит слово «облепиха», другие члены семьи должны прибежать и все вместе обнять этого человека. А кто-то командует: «Внимание: обнимание!»

На маленьких обезьянках провели опыт. Для них сделали двух искусственных мам. Одна была из металлической проволоки, холодная, но с молоком. Вторая была без молока, но тёплая и мягкая. Так вот, маленькие обезьянки выбирали не маму кормящую, а маму тактильную, согревающую. Мы с вами не обезьянки, но люди ещё больше нуждаются в тепле и нежности. Часто мы стремимся удовлетворить в первую очередь потребность детей в еде. Но ведь у человека есть и другие потребности. И не только у детей!

Сегодня во многих семьях тактильный контакт минимален, родители холодные. Они сосредотачиваются на обслуживании: «Покушал? Уроки сделал? Посуду за собой убрал? Спокойной ночи». Если ваши родители были эмоционально холодными людьми, у вас есть все шансы повторить их опыт. Но есть и хорошая новость: привычки можно изменить. С вашими детьми вы можете вести себя по-другому.

Кто-то скажет: «Какой тактильный голод? О чём вы? Я просто не выношу прикосновений! Не люблю телячьи нежности!» А это, между прочим, первый звоночек, означающий, что тактильный голод уже так глубоко загнан в подсознание, что отрицается, и человек не готов признать проблему. Есть какой-то зажим, недоверие людям, нежелание общаться.

Когда человека не обнимают, он в опасности. Это может быть первая капля будущей депрессии. Когда человек не нужен никому, он не нужен и себе. Иисус ведь постоянно прикасался к людям: возлагал руки на детей, мазал брением глаза, не брезговал даже прокажёнными — теми, к кому давно никто не прикасался. Он знал о глубинной потребности человека в том, чтобы к нему прикасались. Ему достаточно было сказать лишь слово, чтобы человек выздоровел, но Господь часто добавлял прикосновение.

Одинокие люди часто испытывают тактильный голод. Обнимите их! А если этот одинокий человек вы сами, то вот несколько практических советов, как помочь себе:

Заведите домашнее животное. Гладьте его, ласкайте. Или спите с мягкой игрушкой. Приобретите тяжёлое одеяло. Это тоже работает. Делайте самомассаж, если нет финансовой возможности оплатить услуги массажиста. Заварите себе успокаивающий травяной чай и подержите тёплую чашку в руках.

Интересные факты об объятиях

При объятиях появляется чувство счастья, улучшается настроение, возрастает энергия. Особенно полезны объятия для людей, склонных к депрессии и повышенному беспокойству. Они снимают тревожность, повышают стрессоустойчивость. Хорошо, если объятие длится не менее 20 секунд. Объятия улучшают сон, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Повышают уровень гемоглобина. Поднимают самооценку, побеждают страх. Ускоряют выздоровление. Нормализуют давление.

Объятиями можно сказать то, что невозможно выразить словами. Обнимите скорее детей, маму, папу, бабушку, дедушку, соседку…

Ну, что, друзья? «Облепиха»?

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.