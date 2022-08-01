Водичка, водичка, умой моё личико… и не только

Вы слышали про межклеточную жидкость? Она является своеобразной «столовой» для наших клеточек. Она же по совместительству выполняет функцию «туалета», куда поступают отходы жизнедеятельности клетки. Чтобы клеточки не питались тем, что они выделяют, межклеточная жидкость должна обновляться. Для этого нам необходима вода. Достаточно много воды…

Почти каждая клетка и ткань человеческого организма не только содержат воду, но и постоянно омываются жидкостью, и для выполнения своих функций им обязательно требуется вода.

В идеальных условиях тело поддерживает баланс между количеством потребляемой и расходуемой за день воды. Ежедневная потеря воды зависит от климатических условий и физической активности.

В условиях продолжительной интенсивной нагрузки пота выделяется в 50 раз больше, чем в состоянии покоя при нормальной температуре. В среднем у человека выделяется около 2300 мл воды в день в состоянии покоя при нормальной температуре и 6600 мл во время продолжительных интенсивных тренировок. Понятно, что потерю воды необходимо адекватно восполнять.

Что происходит при недостаточном потреблении воды?

Когда мы не снабжаем организм достаточным количеством воды, он пытается предотвратить обезвоживание путём уменьшения потоотделения и мочеиспускания. Если работы такого компенсаторного механизма оказывается недостаточно и жидкость по-прежнему не поступает в достаточном объёме, то происходит обезвоживание организма. Обезвоживание приводит к нарушению механизмов охлаждения тела (в связи с чем возможно повышение температуры) и к неэффективному выводу из организма продуктов его жизнедеятельности. Повышается вязкость крови, нарушается кровообращение, увеличивается риск внутрисосудистого свёртывания крови. Это может привести к инсульту или инфаркту.

Недостаточное потребление воды также приводит к запорам — на радость производителям слабительных средств. Однако проблему можно решить физическими упражнениями, употреблением клетчатки и, конечно, достаточным употреблением жидкости.

Обезвоживание может вызвать у человека головокружение или головную боль. Серьёзное обезвоживание может стать и результатом продолжительных интенсивных тренировок. В таких условиях особенно важно обратить внимание на потребление жидкости. Недостаток воды в организме также увеличивает риск образования камней в почках и желчном пузыре.

Сколько нам нужно воды?

Здоровому человеку в течение дня нужно пить столько воды, чтобы моча была светлой.

Начинайте пить воду утром, сразу после пробуждения: в умывании нуждается не только лицо. Утром организм относительно обезвожен в результате неощутимой потери воды во время сна.

Знаете ли вы, что:

инфаркт чаще всего настигает с 6 до 9 часов утра, потому что в это время повышается вязкость крови и давление;

инсульт чаще случается с 4 до 6 часов утра: его провоцируют медленный кровоток и высокое содержание липидов в крови.

Возьмите себе за правило начинать день с двух стаканов воды. Пусть кровь живее побежит по организму, чтобы «умылись» все клеточки. Затем регулярно продолжайте пить воду в течение всего дня. Не ориентируйтесь на чувство жажды. Жажда — это уже сигнал SOS, подаваемый организмом.

Как приучить себя пить

Не забывайте про два утренних стакана воды (не кофе, не чая — именно воды). Начинать можно с 1 стакана (или даже с ½), постепенно увеличивая объём.

В начале дня (или с вечера) приготовьте себе 6 – 8 стаканов воды. Стремитесь к тому, чтобы к вечеру они были выпиты. Можете даже ставить напоминания и заводить будильник.

Всегда и везде носите с собой бутылочку с водой.

Чистая вода — лучший напиток и самое доступное средство для отличного самочувствия, которым многие, к сожалению, пренебрегают. Надеемся, вы не из их числа. Пейте воду, и будьте здоровы!

По книге «Жизнь как праздник»

издательства «Источник Жизни»

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.