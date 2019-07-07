Воскресный закон – его примут!

Казалось бы, законы государства вполне добры и логичны. Могут ли они вступать в противоречие с учением Библии? Очень скоро мир станет свидетелем того, как в самых благих целях руководители различных стран примут один странный закон, повиновение или неповиновение которому разделит мир на два лагеря.

Как много прекрасных деревьев росло в Эдемском саду! Адаму и Еве было ведомо куда большее разнообразие вкусов, чем нам. Однако об одном дереве Бог сказал: «Не ешьте от него». Это было дерево познания добра и зла. Бог искренне желал, чтобы человек никогда не испытал на себе последствий зла. Но, увы, люди распорядились данной им свободой выбора, вняв не Богу, но хитроумному врагу, поставившему под сомнение справедливость Божьего закона.

Ну, какая, скажите, разница, с какого дерева есть? Зачем Бог придумал эти ограничения? «Какая разница, какую жертву приносить Богу? — думал несколько позже Каин. — Бог велел приносить ягнёнка, но я земледелец, а потому принесу то, что вырастил». Но Бог не принял жертвы Каина. А жертву Авеля принял. Это очень разозлило старшего брата, и он убил Авеля. Как видим, повиновение Богу одних вызывает гнев других.

«Какая разница, какой огонь приносить в святилище?» — решили священники: «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им; и вышел огонь от Господа, и сжёг их, и умерли они пред лицом Господним» (Библия, книга Левит 10:1, 2). «Какой жестокий Бог!» — могут воскликнуть некоторые. Но у Бога есть определённые основания, когда Он просит что-то делать, а чего-то не делать, или когда Он говорит, как именно должно быть выполнено то или иное.

Четвёртая заповедь Закона Божьего гласит: «Помни день субботний, чтобы святить его» (Исход 20:8). Это та самая заповедь, о существовании которой многие попросту не знают. Когда людей просят назвать знакомые им заповеди, то на ум приходят «Не убивай», «Не прелюбодействуй», «Не кради». А заповедей ведь десять! И все они одинаково важны.

«Суббота — для евреев», — утверждают одни, не ведая, что суббота дана человеку ещё в Эдеме. До появления еврейского народа было ещё очень далеко. «Какая разница, какой день соблюдать? — возмущаются другие. — Все дни одинаковые. Мы можем выбрать любой день для поклонения Богу». (Помните одно особенное дерево в раю, самовольную жертву Каина и чуждый огонь Надава и Авиуда?) А третьи, самые «продвинутые» в библейском учении, говорят: «Мы должны находиться в покое все семь дней, а не какой-то один». Хорошо говорят, но почему-то в итоге беспокойны все семь дней.

Бог через пророка Даниила предсказал, что будет на земле власть, которая возмечтает отменить «[праздничные] времена и закон» (Библия, книга пророка Даниила 7:25). О ней мы подробнее расскажем в следующем номере газеты. А сейчас заметим, что мы пожинаем плоды этих изменений.

Суббота Божья забыта. Вместо неё людям предлагается воскресенье. Почему бы не праздновать этот день в память о радостном событии — воскресении нашего Господа? Бог не давал указаний об этом празднике, но ведь Ему, наверное, приятно будет! А почему бы не принести плоды земли вместо агнца? (Это ведь Божьи дары!) Или не положить чего-нибудь новенького (может, более ароматного) в кадильницу, а то старый запах поднадоел? Почему людям мало причины «Так говорит Господь»?

В последнее время в христианской среде оживает истинная биб­лейская суббота. В моём городе уже не одна христианская церковь перенесла день богослужения с воскресенья на субботу. Перемены начались с честных служителей, которые признали, что нигде в Биб­лии не написано, что Бог заповедал нам соблюдать какой-то иной день, кроме субботы. Изменения внесли люди. Вот здесь и кроется вечный конфликт — кому больше повиноваться, кому больше верить — Богу или человеку? Если Богу, то пора дружить с четвёртой заповедью.

А теперь наберитесь терпения и дочитайте до конца. Доводилось ли вам слышать что-нибудь о «воскресном законе»? Сейчас это может казаться вам нереальным, но, похоже, принятие этого закона не за горами. Многие работают без выходных, семьи распадаются. Нужно дать людям отдых, возможность побыть с семьёй. Чтобы у всех выходной был в один и тот же день. Какой день подойдёт больше всего?

Я не фантазирую. Воскресные законы приняты во многих европейских государствах: магазины закрыты, работа запрещена. Кстати, недавно и в России инициатива о закрытии супермаркетов по воскресеньям была внесена в Совет Федерации, но не прижилась. Пока не прижилась…

Член верхней палаты парламента Сергей Лисовский прокомментировал подобную инициативу: «Мы так или иначе придём к этому. Пока правительство не до конца понимает опасность вот этого массового психоза, когда у нас в выходные дни люди, вместо того чтобы общаться, заниматься семьёй, детьми, носятся по магазинам. При этом у многих даже денег на покупки нет». Лисовский подчёркивает: это «психоз выходного дня». Он сродни болезни. «В Польше уже приняли закон “выходного дня”, в Индии тоже, — привёл пару примеров сенатор. — Весь мир идёт к этому. И дело тут не в копировании Запада».

На одном из форумов, где обсуждают этот законопроект, есть комментарий: «Я за то, чтобы в воскресенье всё было закрыто. После переезда в Германию я думал: “Что за бред?” Но теперь понимаю, что правильно всё это. В воскресенье я провожу время с семьёй. В гости ходим. На велосипедах катаемся. Посещаем разные места. Да можно просто по лесу прогуляться или погрилить. Субботы вполне достаточно, чтобы сделать все дела».

Когда в нашей стране примут такой закон, в какой день будешь отдыхать ты? Два дня — это уже многовато. Кстати, четвёртая заповедь не только велит соблюдать субботний покой, но и трудиться в другие шесть дней — почему-то на это мало кто обращает внимание.

Когда будет приниматься закон о воскресном дне, вспомните эту статью. Вспомните, что есть день, установленный Тем, Кто выше земных законодателей. Его закон вечен и неизменен. Вспомните о дереве посреди рая, о Каине с его жертвой, о Надаве и Авиуде с чуждым огнём. Они хотели как лучше… Но не так, как просил Бог. К чему это привело, вы знаете.

Мир действительно страдает от «психоза выходного дня». Бог заложил в человеке потребность в дне не просто отдыха, но поклонения и общения с Создателем. А люди, далёкие от Бога, пытаются заполнить вакуум шопингом, приключениями, впечатлениями и ещё много чем. Бог же предлагает лекарство измученному миру: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28).

Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.