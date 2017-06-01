Вот наступит День

Вот наступит День, как печь пылающий,
И придёт Христос во всей красе,
Это будет День для всех решающий,
И увидят это чудо все!

Он сейчас ещё прощает, милует
И желает грешных пощадить,
А тогда придёт со страшной силою,
Чтобы мир по истине судить.

О, приди к Христу, кто сердцем мается:
Он есть Жизнь, и Истина, и Путь.
С сонмом Ангелов Своих Он скоро явится,
Чтобы землю праведным вернуть.

Вострубит Архангел с переливами,
И тогда, кто в Господе почил,
Молодыми, сильными, счастливыми
Устремятся к Богу из могил.

Не в раю, в земле они покоятся,
Как бы спят, не видя снов и грёз.
Ни о чём они не беспокоятся, —
Их разбудит в День Суда Христос!

Сколько будет встреч, душевной сладости,
Ангел будет их у гроба ждать,
Не вкушал мир этот столько радости, —
Чаще здесь приходится страдать.

Стоит жить и Библию исследовать,
Стоит с ней характер свой сверять
И грехи всем сердцем исповедовать,
Слову Божью стоит доверять!

От Христа придёт оно — спасение!
Это будет чудо из чудес!
Будем ждать святого воскресения,
Ведь Христос для нас с тобой воскрес!

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (242) июнь 2017 г.

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