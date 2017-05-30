Выставка здоровья для жителей Москвы

Всем известна поговорка: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Но зачастую люди не уделяют должного внимания простым, эффективным, Богом данным принципам здоровья.

В последнее воскресенье весны юные и взрослые прихожане адвентистской общины “Восточная” решили напомнить жителям своего района Гольяново о важности здорового образа жизни и провели выставку здоровья.

В течение пяти часов несколько групп подростков и малышей с родителями, в целом 85 детей, прошли станции здоровья и услышали о пользе свежего воздуха и правильного питания, чистой воды, физических упражнений и здоровых эмоций, наглядно и в игровой форме убедились в том, как портят жизнь вредные привычки.

Взрослые гости выставки здоровья, 21 человек, узнали свой биологический возраст, соотношение жира и мышц в организме, услышали о восьми принципах здоровья, которые помогут восстановить, приобрести или укрепить драгоценное здоровье:

1. Солнце.

2. Воздух.

3. Вода.

4. Правильное питание.

5. Физические упражнения.

6. Отдых.

7. Воздержание.

8. Вера.

Мы рады делиться с окружающими той вестью о здоровье, которая помогает нам самим жить полноценной жизнью и прославлять Бога и в телах наших, и в душах наших. Иисус Христос сказал: “Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком” (Иоанна 10:10).

Елена Леухина, Отдел информации

общины “Восточная”, г. Москва

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2017 г.