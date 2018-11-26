Вода имеет для человека чрезвычайно важное значение. Без нее функционирование организма просто невозможно. Каждая ткань, каждый орган и каждая система работают в жидкой среде. Вода составляет свыше 65 % веса тела взрослого человека. У ребенка этот показатель достигает 75%, у пожилых людей снижается до 60%. Мышцы на 75 % состоят из воды, и мозг – на 70-85 % жидкость. Кости, хотя и кажутся такими плотными и твердыми, содержат почти 50 % воды. В крови ее – 93 процента.

Вода необходима для органов слуха и зрения, для нормального функционирования всех пищеварительных желез. Без воды вы не смогли бы глотать, моргать, не имели бы возможности говорить. Когда вы сейчас об этом думаете, клетки вашего мозга работают, используя воду. С выделением пота теряется еще немного воды. Снижается запас воды в организме при дыхании. Одна из жизненно важных функций легких – выносить двуокись углерода и подавать в легкие кислород, поступающий в организм извне. Это можно сделать только путем растворения этих газов в жидкой среде. Растворителем является вода.

Обезвоживание приводит к нарушению функционирования клеток и тканей. Когда дело касается высохшей батареи, ее работу можно восстановить, добавив воды. Когда же организм человека теряет около 20 процентов воды, прекращается жизнь.

Почки состоят из миллионов микроскопических фильтров, называемых почечными клубочками. Клубочки распознают подлежащие удалению продукты выделения, такие, как, например, мочевина, и непрерывно отфильтровывают их. Затем почка возвращает назад, в кровь, те вещества, которые там необходимы.

Если определенной части вашего организма понадобится больше воды, почка способна предусмотреть и это. Например, если человек занимается физической работой и потеет, гипофиз выделяет вещество, понижающее мочеотделение. Этот гормон подает почке сигнал, чтобы она вернула в кровь большее количество воды, а затем эта кровь подается туда, где она нужна. В результате моча становится более концентрированной и приобретает темный цвет. Это сигнал к тому, что нужно выпить еще воды.

Вода помогает нервной системе

Дефицит воды нарушает механизм терморегуляции, вызывая повышение температуры тела. А если пить достаточно, можно предупредить утомление. Поэтому, если вам предстоит тяжелая работа, старайтесь потреблять больше воды.

С недостатком воды во многом связаны депрессия и раздражительность. Ваши дети устали и капризничают? Попробуйте дать им стакан воды и сами выпейте стакан или два. Если вы хотите сохранить ясность и четкость мысли, выпейте лишний стакан воды. Это самое дешевое и подчас самое эффективное тонизирующее средство.

Вода борется с избыточным весом

Когда в организме теряется количество воды, равное примерно одному проценту веса тела, организм посылает сигнал – чувство жажды. Часто этот сигнал неправильно воспринимается как чувство голода. В следующий раз, когда в неурочное время вам захочется чего-нибудь перекусить, попробуйте выпить стакан холодной воды, и это, возможно, поможет вам бороться с избыточным весом.

Когда содержание воды в организме снижается, почки перестают работать должным образом. В такие периоды часть их работы принимает на себя печень. Одной из главных функций печени является превращение жиров в полезную энергию. Если печень перегружена, она не в состоянии перерабатывать жиры. Своевременно восполняйте дефицит воды, и печень поможет вам избавиться от лишнего веса.

Многим это может показаться удивительным, но вода является одним из лучших известных мочегонных средств. Если вас беспокоят отеки, и это не связано с сердечной недостаточностью, выпейте еще воды, и вы освободитесь от гораздо большего количества внеклеточной жидкости, чем ввели.

Вода побеждает болезни

Организм человека создан с встроенным в него механизмом борьбы с болезнями. Как только мельчайшие микробы начинают атаку на наше тело, в действие вводятся лимфоциты и другие белые кровяные клетки. Они окружают врага и уничтожают его. Но их способность бороться с инфекцией зависит от того, достаточно ли в организме жидкости.

Вода является одним из лучших профилактических средств, которые вы можете использовать, чтобы оставаться здоровым и молодым. При недостатке воды увеличивается вероятность образования тромбов и даже повреждения стенок сосудов.

Недостаточное количество воды в моче приводит к застою в мочевом пузыре. Это раздражает его слизистую оболочку и делает ее восприимчивой к инфекциям.

Ничто не утоляет жажду так, как вода. Чай, кофе, какао, кока-кола, шипучие напитки по сравнению с водой – лишь жалкие суррогаты. Пейте натуральный продукт – чистую прохладную воду. Следует взять себе за привычку выпивать каждое утро, как только вы поднимаетесь с постели, два стакана холодной воды. За едой лучше не пить. Чтобы пищеварение протекало нормально, прекратите прием жидкости за 15 минут до еды и не пейте в течение одного часа после еды. Вода разбавляет пищеварительные соки, делает пищевую смесь в желудке слишком жидкой, замедляя тем самым процесс пищеварения. Чтобы поддерживать в норме свой вес и самочувствие, требуется выпивать в сутки восемь стаканов воды. Полному человеку дополнительно нужно около одного стакана на каждые 10 кг избыточного веса.

Подготовила А. Конакова



Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (103) ноябрь 2005 г.