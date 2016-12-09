Россия, Матушка...
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«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» (Матфея 22:37).

Россия, Матушка, как ты многострадальна,
Всё войны, войны, войны без конца…
Громадна ты, культурой уникальна,
Но знаешь ли ты Господа Творца?

Иль лучше знаешь праздники, обряды,
Святых житьё и правила поста.
А знаешь ли прощения усладу?
А Слово Божье? Заповедь Христа?

Христос с любовью заповедал строго,
О нашем себялюбии скорбя,
Чтоб больше жизни мы любили Бога
Но и, конечно, ближних, как себя!

Вот это — главное, вот это важно, вечно,
И только в этом христианства суть, —
Не относись к словам Христа беспечно,
И наставленья Бога не забудь!

И если с Богом будем мы в завете,
И если будем в Библию вникать, —
Не одолеет нас никто на свете:
За нас сражаться будет Божья рать!

Всего лишь нужно — Богу покориться,
Всего лишь нужно — кротко Слову внять
И перед Богом искренне смириться:
«Своё» на «Божье» в сердце поменять.

Господь тогда за нас сражаться будет,
Когда гордыню в жертву принесём.
Пусть Бог нас всех живущих ныне судит,
Лишь так себя и Родину спасём.

И если кто-то ко греху пассивен,
То потому что в сердце пустота.
И если ты, мой друг, влюблён в Россию,
То помоги ей полюбить Христа!

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.

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    […] Россия, Матушка… «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» (Матфея 22:37). […]