«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» (Матфея 22:37).
Россия, Матушка, как ты многострадальна,
Всё войны, войны, войны без конца…
Громадна ты, культурой уникальна,
Но знаешь ли ты Господа Творца?
Иль лучше знаешь праздники, обряды,
Святых житьё и правила поста.
А знаешь ли прощения усладу?
А Слово Божье? Заповедь Христа?
Христос с любовью заповедал строго,
О нашем себялюбии скорбя,
Чтоб больше жизни мы любили Бога
Но и, конечно, ближних, как себя!
Вот это — главное, вот это важно, вечно,
И только в этом христианства суть, —
Не относись к словам Христа беспечно,
И наставленья Бога не забудь!
И если с Богом будем мы в завете,
И если будем в Библию вникать, —
Не одолеет нас никто на свете:
За нас сражаться будет Божья рать!
Всего лишь нужно — Богу покориться,
Всего лишь нужно — кротко Слову внять
И перед Богом искренне смириться:
«Своё» на «Божье» в сердце поменять.
Господь тогда за нас сражаться будет,
Когда гордыню в жертву принесём.
Пусть Бог нас всех живущих ныне судит,
Лишь так себя и Родину спасём.
И если кто-то ко греху пассивен,
То потому что в сердце пустота.
И если ты, мой друг, влюблён в Россию,
То помоги ей полюбить Христа!
Лидия Антонычева
Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.