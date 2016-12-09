«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» (Матфея 22:37).

Россия, Матушка, как ты многострадальна,

Всё войны, войны, войны без конца…

Громадна ты, культурой уникальна,

Но знаешь ли ты Господа Творца?

Иль лучше знаешь праздники, обряды,

Святых житьё и правила поста.

А знаешь ли прощения усладу?

А Слово Божье? Заповедь Христа?

Христос с любовью заповедал строго,

О нашем себялюбии скорбя,

Чтоб больше жизни мы любили Бога

Но и, конечно, ближних, как себя!

Вот это — главное, вот это важно, вечно,

И только в этом христианства суть, —

Не относись к словам Христа беспечно,

И наставленья Бога не забудь!

И если с Богом будем мы в завете,

И если будем в Библию вникать, —

Не одолеет нас никто на свете:

За нас сражаться будет Божья рать!

Всего лишь нужно — Богу покориться,

Всего лишь нужно — кротко Слову внять

И перед Богом искренне смириться:

«Своё» на «Божье» в сердце поменять.

Господь тогда за нас сражаться будет,

Когда гордыню в жертву принесём.

Пусть Бог нас всех живущих ныне судит,

Лишь так себя и Родину спасём.

И если кто-то ко греху пассивен,

То потому что в сердце пустота.

И если ты, мой друг, влюблён в Россию,

То помоги ей полюбить Христа!

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.