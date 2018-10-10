Политика конфиденциальности

Настоящая политика конфиденциальности определяет, каким образом Религиозная организация Поместная Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня «Ожидающая» г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл (далее «Церковь») как учредитель и издатель газеты «Сокрытое Сокровище» и сайта https://sokrsokr.net (далее «Сайт») собирает, использует, хранит и раскрывает информацию, полученную от пользователей веб-сайта. Политика конфиденциальности относится к сайту, всем его поддоменам, всем продуктам и услугам, предлагаемым Церковью.

Эта страница содержит сведения о том, какую информацию церковь или третьи лица могут получать, когда вы пользуетесь нашим сайтом. Мы надеемся, что эти сведения помогут вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой информации.

Настоящая политика конфиденциальности распространяется на этот сайт и на информацию, получаемую с его помощью. Она не распространяется ни на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут содержать упоминание о нашем сайте и с которых могут делаться ссылки на сайт, а также ссылки с этого сайта на другие сайты сети интернет.

Какую информацию мы собираем

Когда вы посещаете сайт, мы определяем IP-адрес, имя домена, с которого вы к нам пришли (например, «yandex.ru») и страну регистрации этого IP, а также фиксируем все переходы посетителей с одной страницы сайта на другую.

Сведения, которые мы получаем на сайте, могут быть использованы, чтобы облегчить пользование сайтом. Сайт собирает только общую информацию, которую ваш браузер предоставляет добровольно при посещении сайта.

Сайт применяет стандартную технологию «cookies» («кукис») для настройки стилей отображения сайта под параметры экрана вашего компьютера. «Сookies» представляет собой небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на жестком диске вашего компьютера. В «cookies» содержится информация, которая может быть необходимой для настройки сайта, — для сохранения ваших установок вариантов просмотра и сбора статистической информации по сайту, т.е. какие страницы вы посетили, что было загружено, имя домена интернет-провайдера и страна посетителя, а также адреса сторонних веб-сайтов, с которых совершён переход на сайт и далее.

Такую технологию использует установленный на сайте счётчики компании Google и Yandex. Технология «Cookies» не содержит ваших личных сведений. Чтобы просматривать материал без «cookies», вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы он не принимал «cookies», либо уведомлял об их посылке (настройки браузеров различны, поэтому советуем выяснить, как изменить настройки браузера по «cookies»).

Кроме того, сайт использует стандартные возможности (журналы) веб-сервера для подсчёта количества посетителей и оценки технических возможностей хост-сервера, рейтинги и счётчики посещаемости Google Analytics и Яндекс Метрика.

Мы записываем общие сведения о перемещениях пользователей на сайте, но не отдельных его посетителей, таким образом никакая конкретная информация о вас не будет сохраняться или использоваться администрацией сайта без вашего согласия.

Также мы можем собирать личную идентификационную информацию пользователей, когда пользователь посещает наш сайт, регистрируется на сайте, заполняет формы, и в связи с другой активностью на сайте. Вас могут попросить при необходимости указать имя, электронный адрес, номер телефона. Однако пользователи могут посещать наш сайт анонимно.

Мы собираем личную идентификационную информацию пользователей, только если они добровольно предоставляют её. Пользователи всегда могут отказаться от предоставления личной идентификационной информации, за исключением случаев, когда это может помешать пользоваться отдельными функциями сайта.

В каких целях мы используем информацию

Чтобы определить количество посетителей сайта.

Чтобы расположить страницы наиболее удобным для пользователей способом.

Чтобы обеспечить соответствие сайта с используемыми пользователями браузерами.

Чтобы сделать содержание сайта максимально полезным для пользователей.

Чтобы персонализировать пользовательский опыт. Мы можем использовать информацию для определения, кто из посетителей наиболее заинтересован в помощи и ресурсах, предоставляемых на сайте.

Чтобы реагировать на запросы пользователей более эффективно.

Чтобы периодически отправлять сообщения электронной почты (при условии, если пользователь подпишется на рассылку), которые могут включать новости, обновления, информацию о служениях т.д. Если пользователь хотел бы отказаться от получения писем, мы включаем инструкцию, как отписаться от рассылки (в нижней части каждого отправления электронной почты), или пользователь может связаться с нами через сайт.

Как мы защищаем и храним информацию

Мы принимаем соответствующие меры безопасности по сбору, хранению и обработке собранных данных для защиты их от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.

Мы не продаём, не обмениваем и не даём в аренду личную информацию пользователей. Мы можем предоставлять общие агрегированные демографические данные, не связанные с личной информацией, нашим партнерам для целей, описанных выше. Мы можем использовать сторонних поставщиков услуг, которые помогают управлять нашим сайтом или управлять деятельностью от нашего имени, например, проведение рассылки или статистических и иных исследований. Мы можем делиться информацией с третьими лицами для ограниченных целей при условии, что пользователи дали соответствующие разрешения.

Политика конфиденциальности может быть изменена

Церковь имеет право по своему усмотрению обновлять политику конфиденциальности в любое время. В этом случае мы публикуем уведомление на главной странице сайта и сообщаем пользователям об этом по электронной почте. Мы рекомендуем регулярно проверять эту страницу, чтобы быть в курсе любых изменений о том, как мы защищаем личную информацию, которую собираем. Используя сайт, вы соглашаетесь взять на себя ответственность за периодическое ознакомление с политикой конфиденциальности и изменениями в ней.

Согласие с политикой конфиденциальности

Используя наш сайт, вы выражаете согласие с предоставленной политикой конфиденциальности. Если вы не согласны с ней, пожалуйста, не используйте сайт.

В каком случае мы не несем ответственности

Помните, настоящая политика конфиденциальности не распространяется на сайты третьих лиц. Администрация сайта не несет ответственности за действия других веб-сайтов.

Как с нами связаться

Если у вас есть вопросы о политике конфиденциальности, использовании cайта, или иные вопросы, связанные с cайтом, пожалуйста, позвоните нам или напишите по адресу: 424003 Россия, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 17; e-mail: administrator@soksokr.net; тел.: +7 (8362) 73-62-54.

Религиозная организация Поместная Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня «Ожидающая» г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл