Встречайте наше приложение “Сокрытое Сокровище о Христе”

Побеждай свой духовный голод с помощью приложения “Сокрытое Сокровище о Христе”, созданного с большой любовью к нашим читателям. Теперь вы сможете одними из первых прочитать наши новые статьи, получить ответы на свои вопросы, основанные на Библии.

Мы пишем о вечном, о силе молитвы, любви Бога, о принципах веры и церкви. Публикуем статьи о создании мира в семье, воспитании детей, о моральных принципах. Почти каждый день будут публиковаться статьи из христианской газеты “Сокрытое Сокровище”.

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