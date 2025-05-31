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Выход из кризиса
Выход из кризиса
Четыре потрясения моей жизни
Потрясение 1 Чудо рождения Моя жизнь — это настоящий подарок от Бога. В 1952 году моей...
Христианство на практике
Христианство на практике
Призванные к великому
Ежегодная встреча АСИ — всегда масштабное и незабываемое событие. Сотни неравнодушных людей,занятых прекрасными делами, собираются вместе, чтобы поделиться опытом и поддержать друг друга в добрых начинаниях.
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- Христианство на практике