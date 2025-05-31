Если взглянуть на историю нашей Родины, поражаешься тому, сколько раз людям, живущим на этой земле, приходилось переживать ужас войны. Но ещё больше поражаешься мужеству и стойкости наших предков, которые на протяжении сотен лет защищали свою Родину.