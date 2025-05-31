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Чудеса в реальной жизни

Выход из кризиса

Выход из кризиса

Четыре потрясения моей жизни

Потрясение 1 Чудо рождения Моя жизнь — это настоящий подарок от Бога. В 1952 году моей...

Коварный клещ

Можно ли победить зависимость?

Бог поднял меня со дна бутылки

Христианство на практике

Христианство на практике

Призванные к великому

Ежегодная встреча АСИ — всегда масштабное и незабываемое событие. Сотни неравнодушных людей,занятых прекрасными делами, собираются вместе, чтобы поделиться опытом и поддержать друг друга в добрых начинаниях.

Молчание — золото?!

Небо для всех

Это не моя проблема?

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