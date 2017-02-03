Как в Советском Союзе относились к верующим

В конце прошлого года исполнилось 130 лет религиозному движению христиан-адвентистов седьмого дня в России. Как и другие протестантские верования, вначале в царской России оно было под запретом. Однако после издания указа «Об укреплении начал веротерпимости» от 19 апреля 1905 г. церковь АСД была официально признана царским правительством. Тогда стала активно развиваться её издательская, миссионерская и благотворительная деятельность. Потом была революция, гражданская война, было время, когда было более свободно, было время, когда было очень тяжело. Но, несмотря на все трудности и гонения, верующие не исчезли, а напротив — число их неуклонно растёт. Почему?

Что делать, когда план провалился

В начале 90-х годов руководители нашей церкви пригласили на молодёжное лагерное собрание уполномоченного по делам религии. Нам, пережившим 80-е годы — времена своего рода гонений, было интересно услышать из уст этого чиновника главную причину наших притеснений. Он сказал: «Как вы помните, социализм преследовал специфическую цель — чтобы всем было жить хорошо. Чтобы от каждого по возможностям и каждому по потребностям». То есть благополучие народа было для социализма на первом месте. И ещё одна идея была у социализма — чем лучше будут жить люди, тем меньше у них будет нужда в Боге. Чиновник признался: «Устроить благополучие всего народа у нас не получилось, поднять уровень благосостояния хотя бы до уровня окружающих стран — тоже не получилось, но чтобы показать, что социализм всё же развивается — нужно искоренять религию!»

Впрочем, задача эта была непосильной для государства, потому что никаким благополучием и благосостоянием не заглушить в человеческом сердце жажду по живому Богу, по вере, которая приносит надежду и покой.

Как отличник у двоечника списал

Я помню это время, когда на всех уровнях уничтожалось любое религиозное движение и наряду с физическим преследованием широко использовалось психологическое давление.

В пятом классе я сидел за одной партой с мальчишкой по имени Андрей. Всё ему удавалось — он мог взрывпакет сделать, мог окно разбить мячом с тридцати метров, только учиться не мог. Поэтому всё списывал у меня. Однажды во время классного часа мы получили анкеты, где среди прочих был вопрос «Твоё отношение к религии?» Андрей по привычке скатывает у меня, я дохожу до этого вопроса и останавливаюсь в замешательстве. Уверен, что он и это у меня спишет, и как поступить — не знаю. А он вдруг гордо заявляет: «Я к ней отношусь «на ты»»! И я тоже решил так написать. Через неделю классная руководительница в расстроенных чувствах приходит на классный час и первый вопрос — моему соседу: «Андрей, ты хоть думаешь, что ты списываешь?!»

Но чаще всего было не смешно. Каждый понедельник (после пропущенных в субботу уроков) — разговор с директором, выговор на линейке, в тебя тыкают пальцем и косо смотрят. Таким сложным окольным путём дьявол боролся с церковью.

Добрые свидетельства из доносов

Как-то мне попали в руки архивные документы 1950-х годов: донесения соответствующих органов о деятельности «религиозников». Из них я узнал много интересного о деятельности религиозных общин и об отношении властей к ним. Как бы ни хотелось власть имущим игнорировать существование верующих или представить их «отвратительным наростом на теле общества», жизнь простых христиан показывала, что они — полезные и нужные для общества люди. Например, в К-ской общине адвентистов седьмого дня долгое время существовал духовой оркестр. Цитата из документа: «За отсутствием духового оркестра в сельском клубе музыканты-религиозники выступают там по приглашению работников клуба и сельсовета». О причинах стремления девушек к «сектантам» пресвитер общины сказал: «Верующий не пьёт, не курит, ведёт трезвую жизнь. Девушка рассуждает: «Буду верующей, выйду замуж за верующего, он никогда меня не оставит»». В то время это была мотивация для многих девушек!

Или вот ещё случай, описанный в официальных донесениях. В одном селе у верующего протекала крыша дома. Об этом знало руководство колхоза, но мер не приняло. Тогда верующие обратились к председателю колхоза с просьбой: «Дайте разрешение взять колхозной соломы, а мы сами подвезём её и укроем крышу нашего брата». Председатель дал разрешение, и верующие на деле показали заботу о брате.

В другом селе председатель колхоза вызвал к себе пресвитера адвентистской церкви и попросил организовать молотьбу зерна. На следующий день пришли 74 члена церкви и намолотили зерна намного больше, чем это делали до них! Об этом дали знать в соответствующие органы, приехал уполномоченный и выявил ещё несколько интересных фактов. Оказывается, в этом селе существуют адвентистские звенья по сбору сахарной свёклы, и одно из этих звеньев считается стахановским, постоянно выполняя норму сбора на 170 %! Были приняты соответствующие меры, звенья были переформированы, а председатель колхоза стал именоваться бывшим.

Даже гонители церкви признавали, что у верующих много хороших качеств, что они трудолюбивы, добры, честны, в общем-то, приносят только пользу. Но свыше было дано указание — бороться и гнать, и они боролись и гнали. Только делали это зачастую безрезультатно, потому что «светлых людей лучше всего видно в тёмные времена».

Виктор Алексеенко,

пастор церкви адвентистов седьмого дня

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.