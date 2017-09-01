1 сентября – День знаний

Когда начинается образование, и когда оно заканчивается? Где должна находиться точка отсчёта учебного процесса? И сколько лет должен длиться академический забег: с детского садика или с первого класса средней школы, и заканчивается ли он с получением диплома или с защитой кандидатской?

Однажды я понял, что образование нужно начинать с колыбели, а может быть, даже и раньше. Здесь всё зависит от родителей малыша. Однако учиться никогда не поздно! В этом мне помог убедиться мой товарищ и друг, который был старше меня на 53 года. Как-то он сказал мне (тогда ему шёл 82 год), что взялся за изучение экономики. Голос его был бодр и весел, он радовался своим открытиям. В тот миг я осознал, что образование прекращается лишь со смертью ученика.

Но более всего Библия советует искать мудрость. Она лучшее лекарство для любознательного ума и ищущей души. Дипломы и сертификаты, громкие титулы и яркие приёмы, слава, известность, почёт — всё это прах и суета, тщета и пустота. Мудрость кроется в неутолимом желании приблизиться к Богу, в стремлении понять сотворённый Им мир, в счастье быть соучастником Его дел.

«Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени её, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней; возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец» (Притчи 4:7, 8).

Александр Богданенков, «Управление будущим»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.