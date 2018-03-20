Лишний вес становится эпидемией нашего общества, он приносит вред здоровью и сокращает жизнь. Даже 5-7 кг лишнего веса могут стать причиной многих тяжелых заболеваний. Кроме того, каждые 5 лишних килограммов сокращают нашу жизнь на один год.

Почему же тучных людей становится все больше и больше? Вот ответ «Всемирной Организации охраны здоровья»: ключ этой проблемы в сидячем образе жизни и в питании, которое богато жирами и калориями. Полнота поднимает риск многих заболеваний. Зачастую полные люди страдают также психологическими и социальными проблемами. Медики относят к ним депрессию, заниженную самооценку, социальную изоляцию. Небывалый рост расстройств пищеварения, вызванных постоянным употреблением высококалорийной пищи просто пугает; настораживает и то, что этими расстройствами страдает все больше и больше молодежь.

Сегодня, когда реклама переполнена дорогостоящими предложениями о том, как похудеть, очень сложно определиться с тем, какому предложению поверить. Полный человек будет хвататься за всякую соломинку. Вполне возможно, что многие способы похудения его уже разочаровали. Но какой тучный человек не мечтает быть стройным?

Прежде чем принять решение похудеть, необходимо посоветоваться с врачом. А затем перед вами стоит выбор: какой метод избрать? К сожалению, правда заключается в том, что почти любая новая диета будет действовать на протяжении какого-то времени, однако, не пройдет и года, как 90 процентов полных людей, соблюдающих диету, возвратятся к своему прежнему весу. Действительно, короткого пути просто не существует. Для уменьшения веса нужно менять стиль жизни. Полный человек может начать жить так, что его образ жизни даст долговременные результаты.

Вот десять безопасных, проверенных временем принципов, которые не только снимут килограммы, но и наградят вас здоровой и счастливой жизнью.

Принцип 1. Не садитесь на диету, это Вам не поможет, а только лишь разочарует.

Просто изберите новый стиль питания. Скажите себе, что это навсегда! Диета – это просто временное прерывание вашего нездорового стиля питания – именно того стиля, который и вызвал полноту. Вам не нужна новая диета. Вам нужен на самом деле новый стиль питания.

Принцип 2. Хорошо, полноценно и всегда в одно и то же время завтракайте. Хороший завтрак дает энергию, поднимет Вашу сосредоточенность, внимательность, наградит Вас хорошим самочувствием и настроением.

Завтрак – это основа дня, и те люди, которые не пропускают завтрак, менее склонны к хроническим заболеваниям, дольше живут. Дети, которые завтракают, более успешно учатся в школе.

Принцип 3. Избавьтесь от привычки перекусывать. От завтрака до обеда и с обеда до ужина должно проходить 4-5 часов. В промежутках между приемами пищи следует употреблять только воду (за полчаса до приема пищи и через 1,5 часа после него). Употребление умеренных порций еды, богатой углеводами и клетчаткой, подарит Вам неистощимую энергию, которая позволит продержаться до следующего приема пищи.

Принцип 4. Употреблять как можно больше нерафинированных продуктов. Пусть основой Вашего питания будут фрукты, овощи, зерновые, бобовые, орехи и другие натуральные продукты. Они содержат много клетчатки и сохранят Вас от лишних калорий. Помните, что очищение продуктов ведет к концентрации калорий.

Принцип 5. Сведите к минимуму употребление жиров (растительных, животных масел, майонеза и др.). Избегайте употребления жирного мяса, продуктов, содержащих холестерин. Умеренно употребляйте пасты и орехи. Старайтесь ничего не жарить (все тушите с добавлением воды, либо готовьте пищу на пару).

Принцип 6. Пейте воду. Так как тело наше состоит на 80% из воды, вода необходима для каждой клетки нашего тела. Мы должны всегда помнить о нуждах нашего организма и удовлетворять их.

Очень часто жажду мы принимаем за чувство голода или усталости, нам кажется, что мы голодны и начинаем кушать, а на самом деле наше тело нуждается в воде. Пейте 8-10 стаканов чистой воды в день, исключите все газированные сладкие напитки. И когда Вам очень хочется перекусить между приемами пищи, выпейте 1-2 стакана теплой воды.

Принцип 7. Ежедневно делайте физические упражнения. Они помогут сбросить лишний вес. Регулярно, минут 40-50 занимайтесь упражнениями, к тому же Ваши мышцы перестанут быть дряблыми и значительно укрепятся. Физические упражнения придают силу и выносливость и поднимают настроение. Больше нужно гулять на свежем воздухе, особенно после обеда.

Принцип 8. Никаких вредных веществ. Не позволяйте никакому вредному веществу проникнуть в Ваш организм. Исключите употребление алкоголя, табака, ненужных лекарств. Ограничьте чай, кофе, шоколад. Очень часто реклама навязывает нам дорогие вещи, которые формируют зависимость, к тому же добавляют калории и поднимают риск заболеваний.

Принцип 9. Два нормальных приема пищи ежедневно. Основу дня должен составлять полноценный завтрак, через 4-5 часов – обед. А ужин должен быть очень легкий. На сон не кушайте, дайте отдых желудку. Калории, употребляемые после обеда, остаются в организме более длительное время, чем калории, употребляемые до обеда. По вечерам мы, как правило, менее активны и поэтому не нуждаемся в обильных приемах пищи. Научитесь воздерживаться от пищи один день в неделю. Это очень полезно.

Принцип 10. Обратитесь к Богу за помощью. Решимость изменить образ жизни и вера в Божье исцеление имеют большое значение. Наш Господь желает помочь нам обрести победу над собой. Положитесь на непоколебимые обещания Библии, и тогда для Вас не будет ничего невозможного.

Время принимать решение. Время начать жить по-новому. Будьте счастливы и здоровы.

Подготовила А. Черемных

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» март 2005 г.