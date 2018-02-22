20 февраля 2018 г.

Россия, г. Москва

20 февраля в Москве, в Президент-отеле состоялся 18-й национальный молитвенный завтрак. Темой встречи в этом году была «Молитва за Россию». Это мероприятие, организатором которого является Фонд «Национальная утренняя молитва», объединяет в обсуждении насущных проблем и молитвах за нашу страну российских религиозных и политических деятелей, представителей власти и бизнеса. На прошедшем заседании выступали председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, член Общественной палаты РФ, Первый заместитель председателя Евро-Азиатского отделения ГК Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня по внешним связям Олег Гончаров, политобозреватель Николай Сванидзе, заместитель председателя Банка России Александр Торшин, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли и другие.

Подводя итоги многолетней работы, председатель Фонда «Национальная Утренняя Молитва» Пётр Саутов, подчеркнул: «Ещё пять-шесть лет назад национальный молитвенный завтрак считался религиозным мероприятием, в котором политики не очень любили участвовать. На сегодняшний день мы изменили отношение к этому мероприятию у политических элит, и таким образом изменилось отношение к протестантскому сообществу России в целом. Задача национального молитвенного завтрака — создать площадку для диалога между людьми разных политических и религиозных убеждений».

Разрушая предубеждение о том, что совместная молитва представителей разных конфессий является потерей идентичности и даже изменой своей вере, пастор Олег Гончаров подчеркнул: «Каждый из собравшихся представителей разных конфессий исповедует свои доктрины, но здесь мы смотрим на то, что нас объединяет, на наши общие ценности. Когда мы встречаемся вместе, мы разрушаем те барьеры, которых достаточно много в среде верующих. Таким образом мы выполняем то, чему нас учит Иисус Христос — любить ближних, любить даже тех, кто не согласен с нашим мнением и мировоззрением. На встречах, подобных этому молитвенному завтраку, собираются те, кто желают процветания России и готовы вместе идти навстречу этой цели».

Несмотря на то, что молитвенный завтрак в России посещают большое количество иностранных гостей (в основном — представители дипломатического корпуса иностранных государств в России), Пётр Саутов отметил, что российское мероприятие не является «филиалом» вашингтонского молитвенного завтрака: «Мы не стараемся копировать то, что происходит за рубежом, мы ищем свой путь и стараемся взять всё самое лучшее от тех молитвенных завтраков, которые проходят во всём мире».

«Каждый молитвенный завтрак — это мощный импульс к развитию и стабилизации общества. Молитва не проходит просто так, она идёт к Господу и возвращается с Его ответом. Каждый молитвенный завтрак приближает нас к главному — чтобы наш народ был благословен, чтобы Россия была благословенна, каждая молитва приближает нас к Богу — Источнику благосостояния, здоровья и процветания», — считает постоянный участник молитвенного завтрака, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.

В интервью телеканалу «Надежда» многие участники мероприятия подчёркивали значение Библии как объединяющей силы, способной сыграть роль в консолидации Российского общества. Протоиерей Александр Борисов, советский учёный-биолог, публицист и общественный деятель, посетовал, что за 25-летний период религиозной свободы в России лишь 7 — 10% населения страны прочли Евангелие. «Библия способна объединить, сплотить и духовно обогатить жителей России, — считает священник. — Главное, чтобы люди читали и знали Евангелие. Ведь это основа нашего государства, нашей культуры».

Предприниматель из Нижнего Новгорода Светлана Малова, известная как автор и исполнительница христианских песен, отметила: «На молитвенном завтраке говорили о том, что нужно возрождать духовность России. Людям нужно знать и читать Слово Бога, Библию. Библия — это инструкция к жизни. Если народ России будет жить по Библии, у нас будет гармония во всех сферах нашей жизни».

А главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия сказал: «Без основы не может быть никакого движения вперёд, и Слово Божье, Библия, несомненно является той необходимой основой, уроком для сопоставления своей жизни с тем, какой она должна быть. Я лично читаю Библию, и без Библии я плохо представляю себе эту жизнь». Также всемирно известный хирург, который является Президентом Общероссийской общественной организации «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ», подчеркнул: «Верующие люди могут сделать очень много для того, чтобы внести свой вклад в оздоровление нации. Например, у нас до сих пор нет закона о трансплантации органов в детском возрасте. Наиболее продвинутыми в этом вопросе оказались Италия и Испания, где церковь обратилась с призывом к людям. Наша современная медицина открыта для сотрудничества с религиозными организациями в вопросах помощи страдающим от разного рода зависимостей — в нашей стране много примеров такого сотрудничества, и его необходимо развивать».

Говоря о планах развития Национального молитвенного завтрака, президент Фонда «Национальная утренняя молитва» сказал: «Мы надеемся и работаем над тем, чтобы рано или поздно Президент России принял участие в национальном молитвенном завтраке и был здесь ведущей фигурой, как это принято во всём мире. Я думаю, что участие Президента будет способствовать созданию позитивного имиджа самого Президента внутри страны и за её пределами. А также созданию позитивного имиджа России во всём мире. Мировое сообщество должно видеть, что Россия — это страна, которая молится, обращается к Богу, ищет Его воли для решения возникающих проблем. Сегодня это ответственность всех христиан, переживающих за будущее нашей страны — молиться и молиться усиленно, чтобы Господь начал действовать, начал менять сердца людей».

Елена Леухина, Отдел информации ЕАД

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.