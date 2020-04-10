4 разрушителя отношений

Влюблённые вступают в брак, полные радужных ожиданий, мечтают о вечном счастье вдвоём. Но многие ожидания разрушаются, и появляется ощущение западни, выход из которой видится в одном — в расставании. Пары, которые близки к разводу, проходят один и тот же путь разрыва отношений.

Содержание:

Критика

Презрение

Оборонительное поведение

Стена отчуждения

Выход есть!

Критика

Чаще всего стрелы критических замечаний и обвинений бьют по характеру супруга. «Ты никогда не помогаешь по дому» или «Из-за тебя мы всегда без денег». Трудности, которые обычно приходится преодолевать супругам в повседневных заботах, приводят к накоплению негативных эмоций. Накопленное недовольство выплескивается в словесные перепалки и ссоры. «Так жить нельзя», — думает каждый, обвиняя другого в несчастьях.

Как избежать вредной критики? Разрешайте конфликты и проблемы по мере их возникновения. Не ждите, пока они разозлят вас. Направляйте своё неудовлетворение на действия партнёра, а не на его личность или характер.

Старайтесь не обвинять. Сосредоточьтесь на настоящем. Воздержитесь от глобальных претензий. Женщины критикуют своих супругов чаще, чем мужчины. Они видят в этом своё назначение «обтесать», «придать нужную форму» мужу. Но критика не стимулирует мужчину к изменениям.

Если всё, что вы делаете, не приносит результата, возможно, настало время попробовать сделать что-то неожиданное. Когда вы начнёте говорить мягко и нежно, то заметите, что и отношение партнёра к вам изменится.

Презрение

Если критика не приносит результата и раздражение накопилось, то человек теряет веру в то, что ситуация может измениться. В отношениях появляется презрение, вырастающее из чувства отвращения. Появляются уничижительные мысли: мой супруг невежественный, отталкивающий, неадекватный.

Чем больше мы позволяем этим мыслям жить у нас в голове, тем труднее вспомнить качества супруга, которые привлекали раньше. Неуважение и отсутствие доверия выражаются словами, мимикой и языком телодвижений. Жена отворачивается и закатывает глаза, когда говорит муж, а муж не скрывает презрительной усмешки. Брань, издевательства и насмешки, постоянные нападения, даже без повода, обнажают крайнюю степень неудовлетворённости отношениями.

Как преодолеть презрение? Помните, презрение убивает взаимоотношения! Если вы дорожите своим супругом, примените противоядие: остановите негативные мысли и рассуждения и сосредоточьтесь на его положительных качествах.

Оборонительное поведение

Если один из супругов чувствует, что его презирают, для него естественно занять оборонительную позицию. Супруги перестают слышать друг друга и находят оправдание презрительному отношению. Пытаясь защитить себя, каждый воздвигает неприступную стену из своих обвинений и по-своему интерпретирует мотивы партнёра. Оборонительную позицию можно создать словами, тоном голоса, жестом, читающимся как «отстань». Классический пример — бесконечное нытьё, подразумевающее, что он невинная жертва и не намерен нести ответственность за разрешение конфликта.

Что можно противопоставить тактике обороны? Чтобы снять оборону, нужно научиться слышать в словах партнёра полезную информацию. Примирение возможно, просто кто-то должен первым выбросить белый флаг и начать переговоры. За желанием непременно последуют дружелюбные действия и слова!

Стена отчуждения

Если партнёры не двигаются к перемирию, то вскоре встретятся с полным отчуждением, глухой стеной, закрывающей возможность понять друг друга.

Признак такого отчуждения — нежелание общаться. В 85% случаев к такой тактике прибегают мужчины, у которых более сильная физиологическая реакция на стрессы, вызванные семейными войнами. Мужчины считают, что молчанием держат нейтралитет, не подозревая, что наносят вред браку. Жёны воспринимают молчание как неодобрение или равнодушие. Молчит, значит, жена его больше не интересует. Молчание при плохих отношениях создаёт ещё большие проблемы, так как нерешённые вопросы усиливают изоляцию.

Пока каждый из супругов пытается переложить ответственность за испорченные отношения на другого, пара продолжает писать печальную историю своей семьи.

Выход есть!

Путь к единству лежит через прощение и принятие, потому что они — сердцевина семейных уз и фундамент построения крепких отношений. Духовную близость супругов усилит их общение с Богом. Совместная молитва друг за друга откроет Богу путь влияния на сердца обоих супругов. С Божьей помощью супруги могут стать по-настоящему духовно близкими людьми и открыто делиться друг с другом своими чувствами и переживаниями, терпеливо принимать различия друг друга, преодолевая чувство дискомфорта.

Дорогие супруги! Стойте на твёрдом основании единства и сражайтесь со всем, что может разрушить отношения, отделить вас друг от друга. Ищите возможности для развития отношений. Наслаждайтесь каждым моментом, прожитым с супругом или супругой, радуйте друг друга, радуйтесь вместе. Не позволяйте кризисам и разочарованиям привести ваш союз к краху.

Мария Вачева, психолог

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г.