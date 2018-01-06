5 интересных фактов о Рождестве

1. Хорошо известен и имеет достаточное документальное подтверждение тот факт, что ранняя христианская Церковь не праздновала Рождество. Эта традиция появилась только в IX веке н. э.

2. В Библии не упоминается дата рождения Христа. 25 декабря в качестве дня рождения Спасителя впервые появляется в летописи греческого христианского писателя Секста Юлия Африкана в 221 году. Это дата совпадала с языческими празднованиями дня зимнего солнцестояния.

3. Волхвы с Востока преподнесли Младенцу три дара: золото, ладан и смирну. Золото указывало, что Иисусу суждено стать Царём. Ладан символизировал дар Великому Первосвященнику (ладан использовался при богослужении в храме), а смирна говорила о грядущей смерти на кресте. Именно с евангельского рассказа о дарах волхвов в наше время пошла традиция дарить рождественские подарки.

4. В Ветхом Завете есть пророчества о рождении Мессии, из которых следовало, что Он должен родиться в Вифлееме: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Михея 5:2). Также предсказано, что Христос будет происходить из колена Иудина: «Не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придёт Примиритель, и Ему покорность народов» (Бытие 49:10). Из этого отрывка также понятно, что иудеи будут иметь своих собственных правителей и законодателей до тех пор, пока не придёт Мессия. Именно после окончания земной жизни Иисуса Христа Иудея утратила свою независимость, будучи захвачена Римской империей.

5. 24 декабря 1914 года без какого-либо официального приказа около 100 000 немецких и британских солдат неофициально прекратили боевые действия в честь праздника. В историю событие вошло под названием «Рождественское перемирие». Солдаты враждующих сторон пели гимны, обменивались рукопожатиями и даже подарками. Эта история отражена в фильме «Счастливого Рождества» (2005).

Подготовила Анастасия Пачина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.