5 мифов о курении

31 мая — Всемирный день без табака

— И давно ты куришь, Даша?

— Нет, недавно… Просто снимаю стресс.

— И давно у тебя стресс?

— С тех пор, как начала курить.

Это было бы смешно, если не было бы так грустно. Многие для снятия стресса прибегают к курению — это факт. Однако не существует никаких убедительных данных относительно того, что курение снижает стресс. Возможно, курение снижает стресс, связанный с лишением сигарет, или потребность в курении возрастает во время стресса, при этом, не уменьшая его. Другими словами, курение не устраняет стресс. Действие никотина обманчиво. Почему люди начинают курить? Вот несколько самых распространённых предположений.

1. «Считается, что курение избавляет от депрессии». Наоборот, психические расстройства легче поддаются лечению у тех, кто не курит или бросил курить. К такому выводу пришли американские учёные, проанализировав данные около 35 тыс. пациентов за 14-летний период.

2. «Никотин повышает настроение». Возможно, никотин и повышает настроение у тех, кто попал в наркотическую зависимость от табака, но, как известно, только на короткий срок, чтобы спровоцировать получение новой порции никотина. А если точнее, он приводит к неустойчивости или нестабильности настроения. Для здорового же человека никотин является ядом, угнетающим настроение и вызывающим головную боль, головокружение и чувство дискомфорта. То, якобы, удовольствие от сигареты, которое получает курильщик, некурящий человек испытывает каждую секунду своего существования.

3. «Курение повышает производительность труда, внимание, улучшает память и ускоряет процесс обучения». Отнюдь, нет. Курение негативно влияет на всё перечисленное. Прогрессирующая закупорка артерий и вен отравляющими веществами приводит к кислородному голоданию мозга.

4. «Курение помогает справиться со стрессом». Тем, кто недавно бросил курить, особенно важно знать, что табак не уменьшает и не устраняет стресс. Наоборот, препятствует качественному расслаблению: никотин — возбуждающее вещество. Если вы измерите свой пульс, а потом выкурите подряд две сигареты, вы отметите значительное ускорение частоты пульса. Следовательно, нет никакой необходимости возвращаться к курению, чтобы справиться со стрессом.

Многие говорят, что курят из-за проблем. Да, все мы нервничаем и волнуемся, а разрешилась ли проблема, когда закурили? Конечно, нет, если мы честно признаемся себе в этом!

5. «Бросишь курить — потолстеешь». Иногда люди жалуются, что начали набирать вес, отказавшись от сигарет. Отсюда и неверный вывод о связи табакокурения и похудения. Дело вовсе не в сигаретах, а в том, что люди начинают «заедать» стресс, возникающий при отказе от курения, и едят от нечего делать в ситуациях, когда раньше закуривали. В том, что отказаться от табака сложно, нет ничего удивительного — табачная зависимость по силе не уступает героиновой. Также курение может вызвать сбои в работе эндокринной системы организма и привести к некоторой потере веса. Это не то похудение, к которому стоит стремиться. Сбои на гормональном уровне — это слишком высокая цена за несколько сброшенных килограммов.

Надежда Иванова, магистр общественного здоровья

По материалам журнала «Здоровье и исцеление»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.