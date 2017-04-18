Это было в 2002 г., тогда ещё не было электрочайников быстрого нагрева, которые сами выключаются. Однажды я поставила кипятиться обычный электрочайник и пошла на веранду, посмотреть подсохла или нет трава. Позабыв про чайник, взяла грабли и коляску, пошла сгребать подсохшую траву. На небе ни облачка, светит солнце. Насобирала две коляски, пошла за третьей, как, откуда ни возьмись, появилась тучка и пошёл дождь, который меня прогнал домой.

Открываю дверь, захожу и тут вспомнила про чайник. Подбегаю, вода уже выкипела вся, ещё 5 минут, и случилась бы беда. Выключив из розетки чайник, произнесла: «Господи, Ты всё-таки есть! Как мне тебя отблагодарить?»

Это урок на всю жизнь. С тех пор я веду книгу благодарности Господу!

Евгения Нестерова,

п/о Шелоховская, Архангельская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (240) апрель 2017 г.